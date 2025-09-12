Regressa a Liga e os seus problemas

No recomeço dos campeonatos nacionais, em todos os países, chegam sempre notícias de jogadores incapacitados por força de lesões contraídas em jogos das suas selecções.

O caso do Benfica é, sem dúvida, aquele que suscita maiores preocupações, dado o facto de o lateral direito Dedic ter chegado a Lisboa com queixas num joelho, como consequência da participação do jogador bósnio no desafio recente contra a Áustria.

Feita ontem a avaliação clínica do jogador concluiu-se que a lesão não é tão grave quanto se supunha, devendo, no entanto, afastar o jogador durante os próximos quinze dias, o que equivale por dizer que Dedic não poderá alinhar no jogo inaugural da Liga dos Campeões e, no campeonato, nos desafios do Benfica com o Aves Sad e, a seguir, com o Rio Ave.

Trata-se de uma baixa importante, mesmo tendo em conta que os adversários a defrontar são acessíveis à equipa encarnada, ressalvando que esta ausência poderá ser facilmente resolvida pelo treinador Bruno Lage.

Por agora, não há outras notícias do mesmo teor relacionadas com jogadores de outros clubes, não deixando, porém, de ter importância o cumprimento dos jogadores nas selecções, e juntando a isso o desgaste de algumas longas viagens ocorridas nas recentes jornadas internacionais.

Olhando para o calendário da quinta jornada, merece especial destaque a deslocação do Sporting a Vila Nova de Famalicão, onde vai ter pela frente o segundo classificado na tabela, com dez pontos, em resultado de três vitórias e uma derrota, com cinco golos marcados e zero sofridos.

Depois de terem perdido com o Futebol Clube do Porto, em Alvalade, os leões não estão em momento muito favorável, o que poderá fazer aumentar as suas dificuldades em terras famalicenses.

Quanto aos outros grandes, o Benfica recebe na Luz os açorianos do Santa Clara já amanhã, enquanto os portistas defrontarão o Nacional também nesta sexta-feira, depois de removidas as dificuldades colocadas na deslocação dos madeirenses.

Claro que ambos os casos os grandes são favoritos, o mesmo podendo dizer-se em relação ao Sporting de Braga que, no domingo, será anfitrião dos vizinhos do Gil Vicente.