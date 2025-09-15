Não há bola sem senão

Na quase azarada jornada cinco do campeonato português aconteceram coisas que as previsões estavam longe de aceitar. Senão, vejamos: O Futebol Clube do Porto venceu o Nacional com dificuldade, produzindo a sua pior exibição da época; o Benfica nem isso conseguiu, ou seja, empatou na Luz, e voltou a realizar uma actuação despida de qualidade; o Sporting de Braga, em casa, foi desfeiteado, ontem à noite, pelo seu vizinho Gil Vicente, seguindo-se agora o derby do Minho em Guimarães, na jornada do próximo fim-de-semana. Ou seja, do lote dos mais cotados apenas o Sporting se salvou. É verdade que não fez a exibição perfeita, mas a vitória sobre o sempre difícil Famalicão merece as honras de uma jornada que ficou marcada por algumas razões que obrigam a rectificar as considerações habitualmente feitas à volta do futebol português. Daí, a renovada razão para que se deixem de menorizar repetidamente os ainda chamados clubes pequenos. A jornada que acaba de cumprir-se faz disso ampla demonstração, sobretudo depois das exibições do Santa Clara na Luz, e do Nacional da Madeira no Dragão, por sinal duas equipas insulares, nem sempre colocadas no lugar que merecem. Depois, e em resultado do que aconteceu nestes últimos dias, também começa a haver indícios de que o chicote das rescisões poderá começar a funcionar mais cedo do que é habitual. É que há muitas coisas em causa, a principal das quais tem a ver com as eleições a realizar no Benfica no próximo mês de Outubro, e outras que se relacionam com o comportamento irascível de diversos dirigentes dos nossos principais clubes. Vamos, por isso, aguardar mais alguns dias, talvez poucos, para vermos que conclusões poderão resultar da jornada cinco, e das consequências que da mesma poderão resultar.