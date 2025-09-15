Menu
Não há bola sem senão

15 set, 2025 • Opinião de Ribeiro Cristovão


Na quase azarada jornada cinco do campeonato português aconteceram coisas que as previsões estavam longe de aceitar.

Na quase azarada jornada cinco do campeonato português aconteceram coisas que as previsões estavam longe de aceitar. Senão, vejamos: O Futebol Clube do Porto venceu o Nacional com dificuldade, produzindo a sua pior exibição da época; o Benfica nem isso conseguiu, ou seja, empatou na Luz, e voltou a realizar uma actuação despida de qualidade; o Sporting de Braga, em casa, foi desfeiteado, ontem à noite, pelo seu vizinho Gil Vicente, seguindo-se agora o derby do Minho em Guimarães, na jornada do próximo fim-de-semana. Ou seja, do lote dos mais cotados apenas o Sporting se salvou. É verdade que não fez a exibição perfeita, mas a vitória sobre o sempre difícil Famalicão merece as honras de uma jornada que ficou marcada por algumas razões que obrigam a rectificar as considerações habitualmente feitas à volta do futebol português. Daí, a renovada razão para que se deixem de menorizar repetidamente os ainda chamados clubes pequenos. A jornada que acaba de cumprir-se faz disso ampla demonstração, sobretudo depois das exibições do Santa Clara na Luz, e do Nacional da Madeira no Dragão, por sinal duas equipas insulares, nem sempre colocadas no lugar que merecem. Depois, e em resultado do que aconteceu nestes últimos dias, também começa a haver indícios de que o chicote das rescisões poderá começar a funcionar mais cedo do que é habitual. É que há muitas coisas em causa, a principal das quais tem a ver com as eleições a realizar no Benfica no próximo mês de Outubro, e outras que se relacionam com o comportamento irascível de diversos dirigentes dos nossos principais clubes. Vamos, por isso, aguardar mais alguns dias, talvez poucos, para vermos que conclusões poderão resultar da jornada cinco, e das consequências que da mesma poderão resultar.
