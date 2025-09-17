Aconteceu o que parecia inevitável

Bruno Lage já não é treinador do Benfica .

A sofrida decisão do Presidente Rui Costa surgiu já nos alvores desta quarta-feira depois de, no estádio da Luz, o responsável máximo do clube encarnado ter sido colocado perante mais uma má exibição do seu clube e ter comprometido a presença na Liga dos Campeões Europeus após de ter sido enxovalhada por uma equipa de quarta categoria, actual sétima classificada do campeonato do distante Azerbaijão.

A contestação a Bruno Lage atingiu o pico maior quando à saída do estádio da Luz, após o jogo, os adeptos se manifestaram de forma exuberante contra a continuidade do treinador à frente da equipa, não tendo escapado também aos impropérios o próprio Presidente, que não teve outra saída senão aquela de que se vinha escondendo já há algum tempo.

Perante o quadro actual, Rui Costa iniciou de imediato diligências no sentido de terá outro técnico à frente da equipa já no próximo jogo a disputar na Vila das Aves no sábado que se segue, a contar para o campeonato. Trata-se de uma decisão inevitável, tendo em conta o calendário difícil que tem pela frente e que inclui um jogo no Dragão no dia 5 de Outubro, além do Chelsea, daqui por duas semanas, de novo a contar para a Champions.

José Mourinho, que esteve episodicamente no Benfica há 25 anos, surge como o mais provável substituto de Lage no comando dos encarnados.

Depois do insucesso à frente dos turcos do Fenerbahçe, o laureado treinador pode assim regressar ao futebol português, certamente um pouco mais cedo do que seriam os seus propósitos, e para desempenhar uma tarefa, à partida, bastante complicada.

Com as eleições do Benfica no horizonte, o momento não é fácil.

Depois das más exibições frente ao Estrela da Amadora, Alverca, Santa Clara, e ontem, com o Qarabag, o jogo com o FCPorto no próximo dia 5 de Outubro assume também especial relevância.