Apagou-se a Luz

Quem apostava numa vitória fácil do Benfica na noite europeia de ontem, acabou por se enganar redondamente.

Perante um adversário quase desconhecido, o Qarabag, que actualmente ocupa o sétimo lugar do campeonato do Azerbaijão, parecia fácil e racional apostar numa vitória fácil do vice-campeão português.

E essa ideia tornou-se ainda mais consistente quando, com apenas 16 minutos jogados na Luz, os lisboetas venciam já por 2-0, após uma quinzena de minutos em que sobraram razões para confirmar a superioridade do emblema da águia, restando aí imaginar que dimensão viria a assumir o resultado final.

Afinal acabou por acontecer tudo ao contrário.

Volvidos somente catorze minutos, após o Benfica ter chegado a confortável vantagem, os azeris reduziram a diferença e, a partir daí, começou a cimentar-se a ideia de que os visitantes iriam ser capazes de causar problemas à equipa portuguesa.

E foi nessa condição que conseguiram dar a volta ao resultado, acabando por vencer um jogo para o qual haviam entrado em situação de clara desvantagem.

Acabou por se aceitar o resultado final, que reflete o mau começo dos encarnados na Liga dos Campeões, e poderá ter deixado adivinhar as muitas dificuldades por que ainda vai passar na grande competição europeia, caso nada seja feito no Benfica no sentido de provocar mudanças no status actual.

Com as eleições pelo meio, os muitos debates e declarações que vão acentuar-se nos próximos tempos, a história do Benfica vai assim conhecer novos capítulos.

Os dias que se seguem não vão ser fáceis para Rui Costa, nas mãos de quem estão agora todos os problemas, e cuja solução é, por agora, difícil de adivinhar.