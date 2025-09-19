Menu
Os golos, o melhor da noite em Alvalade

19 set, 2025 • Opinião de Ribeiro Cristovão


Foi chocante constatar a falta de qualidade de uma equipa pertencente ao quadro da Liga dos Campeões, vinda de tão longe.

No estádio José Alvalade, não se assistiu a um grande jogo de futebol, ontem à noite, mas os golos soberbos apontados pelas duas equipas ficaram como o melhor do espectáculo.

Era um jogo da Liga dos Campeões, a atrair atenções especiais, porque estava por se saber se o Sporting iria ou não repetir o desastre do Benfica, dois dias antes, perante um adversário que permitia antever qualidade semelhante àquela que marcou a presença do Qarabag, no estádio da Luz, na terça-feira.

O Kairat, vindo quase de outro mundo, apresentava-se como um adversário acessível dos leões de Lisboa mas, a determinada altura do desafio, deu para pensar que as coisas não iriam ser assim tão fáceis.

E, depois de ter desperdiçado uma grande penalidade aos 21 minutos, o Sporting só foi capaz de sossegar a plateia quando o árbitro polaco estava quase a mandar os jogadores para o intervalo, com Trincão a começar a revelar-se como a maior figura da noite.

Depois, no segundo tempo, no curto espaço de três minutos, o campeão português liquidou o jogo, de novo com Trincão, Quenda e Alisson a confirmar que o baile acabava ali.

Foi chocante constatar a falta de qualidade de uma equipa pertencente ao quadro da Liga dos Campeões, vinda de tão longe, e constituída por jogadores na sua maioria de terceira ou quarta escolha, mas as regras estão de há muito estabelecidas, e não há nada a fazer para se poder chegar a uma situação contrária.

O Sporting somou assim os primeiros três pontos e arrecadou quase dois milhões por uma vitória que não sofre contestação.

Agora, há que prosseguir o mesmo caminho para tentar chegar à fase dos play-off, o que é complicado mas não parece impossível de alcançar.

A seguir os leões vão a Nápoles, no dia 30 de Setembro, para depois, em 22 de Outubro, receberem o Marselha, dois jogos ambos difíceis, mas que o campeão português não pode dar como perdidos antecipadamente.

