O campeonato ganha mais força

À sexta jornada do nosso campeonato principal eis que a chegada de José Mourinho ao Benfica dá à nossa principal competição uma dimensão que não tivera até aqui.

A chegada de Mourinho, vinte e cinco anos após ter estado num clube português, arrasta consigo um prestígio diferente, para melhor, sabendo-se que, a partir de agora, consegue ultrapassar as nossas fronteiras, e suscitar, por parte da imprensa internacional, uma curiosidade que não era sentida até aqui.

Se dúvidas havia, bastou constatar a presença de jornalistas estrangeiros na conferência de imprensa no pós-jogo AVS Sad-Benfica, que se disputou no sábado no estádio da Vila das Aves, o que nunca acontecera até aqui, em jogos das nossas competições internas.

Teremos, portanto, a partir de agora, um tempo diferente.

O novo Benfica será seguramente diferente no futuro sob a orientação de Mourinho, embora tenha de contar também com Sporting e Porto também diferentes, o que significa que o seu percurso no campeonato não será somente marcado por facilidades.

O Futebol Clube do Porto conquistou em Vila do Conde uma vitória indiscutível, sobre um adversário que este ano tem revelado menor capacidade.

E foi, sobretudo, um triunfo fácil, construído à base do excelente aproveitamento que a equipa dos dragões faz dos lances de bola parada, em especial os pontapés de canto, situações em que continua a extrair o melhor rendimento.

Para completar a jornada seis, logo à noite, no estádio José Alvalade, o Sporting recebe o Moreirense, actual quinto classificado, com apenas menos um ponto do que o segundo classificado, o Benfica.

Um adversário muito difícil para os leões, que terão se aplicar a fundo para garantirem a conquista dos três pontos.