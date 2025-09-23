Boa noite de futebol

Viveu-se ontem uma excelente noite de futebol, protagonizada por duas das melhores equipas do calendário nacional, Sporting e Moreirense.

Um grande jogo, com momentos alucinantes, particularmente os minutos finais em que os leões conseguiram materializar em golos a sua superioridade sobre a equipa de Moreira de Cónegos.

Até aos 76 minutos nenhum dos vinte e dois jogadores em campo ousou chegar à baliza contrária com sucesso.E esse aspecto tornou-se ainda mais relevante se tivermos em conta que os leões remataram 25 vezes à baliza dos cónegos, enquanto aos cónegos apenas por quatro vezes foram autorizados a rematar ao alvo contrário.

Foi justa a vitória dos lisboetas numa noite em que tiveram pela frente uma equipa de verdadeira qualidade. De facto, a formação de Moreira de Cónegos justificou plenamente a razão por se encontrar em lugar importante nos primeiros lugares da tabela classificativa.

Quanto aos leões da capital tudo fizeram para chegar à vitória merecida, não obstante ter sido demasiado sofrida, dentro e fora do campo.

De facto, os adeptos sofreram até quase ao termo do desafio, com muitos minutos mergulhados na incerteza sobre como terminaria o sofrimento.

Resta agora esperar pelo jogo de logo à noite, no estádio da Luz, onde o Benfica e o Beira Mar vão acertar o calendário, cumprindo o desafio que falta desde a primeira jornada do campeonato.