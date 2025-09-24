Voltou a haver gelo na Luz

A última noite pode ter iniciado um período de grande instabilidade no Benfica, depois de a nova equipa de José Mourinho não ter conseguido mais do que um empate frente à modesta formação do Rio Ave, orientada por um treinador novo, o grego Sotiris Silaidopoulos, e do também novo director técnico, o italiano Mateo Tognozzi, este com história profissional escrita no Bayer Leverkusen e na Juventus de Turim.

De facto, não era esperado o empate a um golo com que terminou a partida frente aos vilacondenses, equipa ainda sem vitórias, com somente três pontos até então, em resultado de três empates em cinco desafios.

As previsões apontavam claramente para uma vitória dos encarnados: tratava-se de um jogo na Luz, o segundo orientado por José Mourinho, depois da escassa vitória na Vila das Aves, três dias antes. E, com o “special one” no comando parecia não ser possível outro desfecho.

Mas aconteceu. Depois de uma primeira parte da equipa da Luz sem qualidade, (outra vez, depois da Vila das Aves) no tempo a seguir evidenciou melhorias, mas sem que se pudesse afirmar que o triunfo estava ali ao alcance da mão.

Não foi assim, e a deficiente actuação dos encarnados acaba por justificar o sucesso dos vilacondenses que, num único remate, marcaram o golo de que necessitavam para garantir a conquista de pelo menos um ponto.

Mais uma noite de sobressalto para Rui Costa e para José Mourinho, que chegou confiante ao Seixal, mas que, agora, depois de ter tomado contacto com a realidade, deve estar muito mais preocupado e incerto sobre o que poderá será o futuro imediato do seu onze.

A quatro pontos de distância do FCPorto na tabela classificativa, vê ainda acrescentar-lhe a ideia de que terá de jogar no Dragão já no próximo dia 5 de Outubro.

E se, nesse clássico, deixar todos os pontos no Dragão, o futuro passará a tornar-se muito mais preocupante para todos.