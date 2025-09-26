Liga Europa e Campeonato separados por um dia

O futebol português está a atravessar um dos seus melhores momentos da temporada, com as competições europeias a subirem a primeiro plano, mas também com o campeonato cada vez mais a caminhar para uma situação efervescente.

Em jogo para o qual partia como favorito, o Futebol Clube do Porto foi ontem à Áustria garantir a conquista dos primeiros três pontos, num jogo em Salzburgo em que nem sequer teve necessidade de ser brilhante, antes pelo contrário.

Os dragões acabaram por vencer justamente nesta sua estreita da Liga Europa, marcando o golo solitário do desafio quando o árbitro estava a segundos de dar por terminado o jogo.

No entanto, em terras austríacas os dragões protagonizaram uma exibição frouxa, num jogo em que até nem dispuseram de muitas oportunidades.

Um jogo e um resultado que os portistas festejaram exuberantemente, mas certamente com a consciência coletiva de que vão ter de trabalhar muito para confirmarem o que de positivo têm feito no campeonato português, onde se mantêm à cabeça da classificação, só com vitórias nos seis jogos realizados.

Aumenta, também por isto, a expectativa já instalada quanto ao próximo jogo no Dragão, onde o FCPorto vai receber o Benfica no próximo dia 5 de Outubro.

Pode dizer-se, por agora, que nos últimos anos nenhum clássico, como aquele a que que vamos assistir dentro de poucos dias, terá suscitado tamanha expectativa.

Porém, antes disso, temos na noite desta sexta-feira, mas um teste complicado para o Benfica, que recebe no seu estádio a muito difícil equipa do Gil Vicente.

Os barcelenses ocupam actualmente o quarto lugar da classificação, separados por apenas um ponto do Benfica que, como sabemos, tem vindo a sentir grandes dificuldades no seu estádio, onde não ganha há longos dias, e onde tem produzido exibições de parca qualidade.

Na estreia de José Mourinho na Luz o Benfica não foi feliz, tendo cedido um empate frente ao Rio Ave.

Hoje, contra os gilistas, preveem-se naturais e novas dificuldades.