Melhor a exibição que o resultado

O Sporting Clube de Portugal apresentou-se ontem em Nápoles, frente ao actual campeão italiano de futebol, perfeitamente consciente que era possível alcançar um bom resultado no estádio Armando Diego Maradona, ainda que sabendo ir defrontar um adversário de nível, servido por alguns jogadores e muita qualidade.

E o jogo a que assistimos no sul de Itália veio confirmar essa asserção, pese embora o placard final nos tenha apresentado números completamente ao contrário.

Ou seja, o campeão português acabou derrotado pelo campeão italiano, após um jogo em demonstrou estar sempre à altura de dar resposta ao seu adversário.

Porém, dois erros defensivos ditaram um desfecho negativo, que nestes desafios da Liga dos Campeões representam sempre um passo atrás: não ficaram pontos na tabela classificativa, e também não foi possível abrir a fechadura do cofre leonino para ali depositar cerca de dois milhões de euros.

Não se pode dizer que o Sporting tenha sido dominado pelos napolitanos, pelo contrário.

A actuação destes até deu sempre para perceber um enorme respeito pelos leões de Lisboa, e que foi necessário aproveitar dois erros da defensiva contrária para construir um resultado positivo.

O treinador leonino Rui Borges apresentou, de início, um onze que antes parecia improvável, mas cujas alterações acabaram por resultar, não suscitando quaisquer perturbações.

No segundo tempo, o Rui de Mirandela repôs aquele que no início parecia ser o onze mais provável, percebendo-se que, apesar de jogar para a Liga dos Campeões, estava também nos seus propósitos gerir a produção dos seus jogadores, tendo em conta que no domingo à tarde os leões terão de defrontar o Sporting de Braga, um adversário sempre imprevisível, independentemente dos momentos que atravessa, e à espera do que venha depois a acontecer no estádio do Dragão, no clássico entre Porto e Benfica.

Quanto à Liga dos Campeões, o Sporting irá agora defrontar o Marselha em Alvalade, no próximo dia 22 de Outubro, uma quarta-feira.