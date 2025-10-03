Gerir na quinta a pensar em domingo

Nesta intensa semana que vive o futebol português tivemos uma jornada na Liga Europa, que correu muito bem para as duas equipas portuguesas participantes, e vamos ter no domingo que se segue dois importantes desafios no campeonato, cujo curso pode vir a ser alterado consoante os resultados que venham a registar-se primeiro no estádio Alvalade e, mais noite dentro, no estádio do Dragão o clássico entre o Futebol Clube do Porto e o Sport Lisboa e Benfica.

Da segunda mais importante competição da Uefa, há dois registos muito positivos, tendo em conta que o Futebol Clube do Porto e o Sporting Clube de Braga se saíram airosamente de dois confrontos tidos antecipadamente como ambos difíceis.

Os Dragões só lograram chegar à vitória sobre o Estrela Vermelha, com um golo apontado quando o relógio caminhava para o fim, num jogo de poupanças por parte do seu treinador, justificadamente com o pensamento do mais complicado que virá daqui por dois dias.

O grande objectivo, para além de poupar jogadores neste embate contra os sérvios, era sobretudo vencer, o que os Dragões alcançaram, não obstante as dificuldades.

Quanto ao Sporting de Braga merece especial destaque a vitória conseguida no terreno do Celtic, e, Glasgow, um adversário sempre difícil, em qualquer circunstância.

Depois do recente mau desafio para o campeonato, os guerreiros poderão ter conquistado também uma forte motivação para a sua próxima deslocação a Alvalade.

Foram, por isso, duas excelentes vitórias que ajudaram o futebol português a ascender ao primeiro lugar do ranking europeu da temporada 2025/2026.

E, a seguir, temos então a tal jornada escaldante, aprazada para a noite do próximo domingo.

Para começar o Sporting recebe, no seu estádio, a partir das 19,15, os arsenalistas para duas horas depois, no Dragão se desenrolar o segundo grande clássico da temporada, protagonizado por Porto e Benfica.

Portanto, uma jornada aguardada com justificada e enorme expectativa.