Amanhã joga-se a outra bola

Parado o Campeonato Nacional, apenas dentro dos estádios, voltamos ao Mundial de Futebol do próximo ano, com a seleção portuguesa a ser chamada, neste sábado, a um confronto importante contra a República Irlanda, no estádio José Alvalade, a partir das 19h45.

O Campeonato, esse, não tem, no entanto, parado fora das quatro linhas.

Sobretudo na ressaca do último clássico, jogado entre Porto e Benfica, no Dragão, muito se tem dito e escrito sobre vários acontecimentos registados no mesmo, com os presidentes de lisboetas e portuenses a assumirem as despesas de uma discussão que promete novos desenvolvimentos nas horas mais chegadas.

As acusações multiplicam-se e as ameaças também, pelo que as instâncias federativas vão ter, certamente, muito trabalho com acusações e com recursos, todos no sentido de tentarem penalizar o adversário mais direto. Já dizíamos ontem, é isto que vive o futebol português, sem que se perspetivem mudanças a curto prazo.

Entretanto, os grandes protagonistas, os jogadores, estão entregues a outras tarefas mais saudáveis e do agrado do público.

E assim a nossa seleção principal vai entrar amanhã à noite em ação no estádio leonino, para ali ser anfitriã de igual formação da Irlanda, com os portugueses cem por cento vitoriosos e os irlandeses somente com um ponto averbado.

No computo geral dos desafios disputados entre as duas seleções, Portugal leva clara vantagem. Em 16 jogos disputados a nossa representante soma ao todo nove vitórias, contra três empates e quatro derrotas.

Neste momento, no Grupo de que ambos fazem parte, a nossa seleção ocupa o primeiro lugar somando seis pontos em dois jogos, enquanto os irlandeses ocupam o último lugar do Grupo F com apenas um ponto, conquistado em casa contra a Hungria.

Para o jogo deste sábado é importante que a formação lusitana consiga somar mais um triunfo, rumo à qualificação para a fase final.

E é bem provável que aconteça.