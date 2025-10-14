Hoje, em Alvalade, só podemos ganhar... ou ganhar

A selecção nacional volta hoje à liça para defrontar, no estádio José Alvalade, igual formação da Hungria, para um jogo que, em caso de vitória nossa, poderá garantir o direito de participar no próximo ano no Campeonato do Mundo de Futebol, cuja fase final irá decorrer nos Estados Unidos, México e Canadá.

Os portugueses apresentam-se neste desafio como claramente favoritos, mesmo tendo em conta que vão defrontar uma selecção de qualidade, colocada, por agora, no segundo lugar do Grupo F com quatro pontos conquistados, contra os nove pontos que a nossa selecção já contabilizou até aqui, após as vitórias contra a Arménia, a Hungria e a Irlanda.

Depois de ter vencido em Budapeste em Setembro passado por 3-2, parece estarmos agora em situação muito favorável para podermos acrescentar mais três pontos na classificação, mantendo assim a liderança de um Grupo em que nos apresentámos claramente como favoritos.

Recordando aquela velha expressão de um treinador brasileiro que passou por Portugal nos anos setenta do século passado, na noite de hoje “só podemos ganhar ou… ganhar”.

E é isso que certamente vai acontecer, o que não significa que apouquemos a selecção magiar, perante a qual se exige respeito, acrescentando um jogo de qualidade.

O seleccionador português já garantiu seriedade e disponibilidade dos jogadores que vier a convocar para embate desta terça-feira.

Roberto Martinez também partilha da convicção de que hoje à noite a selecção portuguesa chegará à 14ª vitória desde que assumiu o seu comando com 13 vitórias em fases de apuramento, número que lhe garante a continuidade no posto, ao contrário de algumas declarações públicas, que por vezes transmitem algum desapontamento devido a algumas das exibições conduzidas sob o seu comando.

Entretanto, terminamos com uma nota agradável e sensacional com a garantia da qualificação da seleccção de Cabo Verde para o próximo Mundial de Futebol, o que acontece pela primeira vez na sua história, depois da derrota infligida ontem à selecção da antiga Suazilândia.

Festa rija na antiga colónia portuguesa varreu ontem todas as ilhas e que se espalhou também pelas comunidades cabo-verdianas residentes em Portugal.