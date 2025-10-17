A provável degola dos inocentes

Neste fim-de-semana regressa Taça de Portugal com uma mão cheia de jogos, nos quais estão já incluídos todos os clubes da divisão principal, ou seja, a segunda mais importante competição do calendário, a mais democrática do futebol luso, vai descer aos povoados e encher de entusiasmo e orgulho muitos adeptos que, normalmente, se interessam sobremaneira pelos grandes do nosso futebol.

E assim, vamos ter, já a partir desta sexta-feira, o Benfica em Chaves, seguindo-se o Sporting em Paços de Ferreira e o Futebol Clube do Porto em Celorico do Basto.

Noutra cidade de Trás-os-Montes, mais a leste, Bragança, teremos também uma equipa de primeira grandeza, o Sporting de Sporting, que terá de se aplicar a fundo para evitar surpresas de maior.

Na maioria dos casos em que actuam equipas do escalão principal, estas apresentam-se em diversos campos, com o rótulo de favoritas, tendo, no entanto, de se precaver contra resultados imprevistos, mas que são sempre possíveis de acontecer.

Os tomba-gigantes estão à espreita.

Por isso se costuma falar exactamente de tomba gigantes, tão frequentes em todos os tempos, e que por isso trazem à competição um entusiasmo incomparável, e nem sempre fácil de repetir com outras equipas e em outras competições.

Veremos o que acontece, enquanto se espera o regresso da Liga dos Campeões e o nosso campeonato principal.

Na Champions, na semana que se segue, as duas equipas participantes tomam parte em jogos que devem ser encarados com um elevado grau de dificuldade, pois enquanto o Benfica joga na terça-feira em Newcastle, para o dia seguinte o Sporting defrontar o Marselha, em Alvalade.

Já no campeonato, o que se segue, parece encerrar menos dificuldades.

O Benfica jogará na Luz com o Arouca, enquanto os leões se deslocam a Tondela, com os Dragões também a jogarem fora do Dragão, em Moreira de Cónegos, onde não os esperam facilidades.