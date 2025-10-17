Menu
Renascença Renascença
Ribeiro Cristovão
Opinião de Ribeiro Cristovão
A+ / A-

A provável degola dos inocentes

17 out, 2025 • Opinião de Ribeiro Cristovão


Os tomba-gigantes estão à espreita.

Neste fim-de-semana regressa Taça de Portugal com uma mão cheia de jogos, nos quais estão já incluídos todos os clubes da divisão principal, ou seja, a segunda mais importante competição do calendário, a mais democrática do futebol luso, vai descer aos povoados e encher de entusiasmo e orgulho muitos adeptos que, normalmente, se interessam sobremaneira pelos grandes do nosso futebol.

E assim, vamos ter, já a partir desta sexta-feira, o Benfica em Chaves, seguindo-se o Sporting em Paços de Ferreira e o Futebol Clube do Porto em Celorico do Basto.

Noutra cidade de Trás-os-Montes, mais a leste, Bragança, teremos também uma equipa de primeira grandeza, o Sporting de Sporting, que terá de se aplicar a fundo para evitar surpresas de maior.

Na maioria dos casos em que actuam equipas do escalão principal, estas apresentam-se em diversos campos, com o rótulo de favoritas, tendo, no entanto, de se precaver contra resultados imprevistos, mas que são sempre possíveis de acontecer.

Os tomba-gigantes estão à espreita.

Por isso se costuma falar exactamente de tomba gigantes, tão frequentes em todos os tempos, e que por isso trazem à competição um entusiasmo incomparável, e nem sempre fácil de repetir com outras equipas e em outras competições.

Veremos o que acontece, enquanto se espera o regresso da Liga dos Campeões e o nosso campeonato principal.

Na Champions, na semana que se segue, as duas equipas participantes tomam parte em jogos que devem ser encarados com um elevado grau de dificuldade, pois enquanto o Benfica joga na terça-feira em Newcastle, para o dia seguinte o Sporting defrontar o Marselha, em Alvalade.

Já no campeonato, o que se segue, parece encerrar menos dificuldades.

O Benfica jogará na Luz com o Arouca, enquanto os leões se deslocam a Tondela, com os Dragões também a jogarem fora do Dragão, em Moreira de Cónegos, onde não os esperam facilidades.

Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Artigos AnterioresRibeiro Cristovão

Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.