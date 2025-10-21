Desejar o melhor, esperar o pior

A jornada da Liga dos Campeões Europeus, que tem início nesta terça-feira na Inglaterra, e que prosseguirá amanhã com a recepção do Sporting ao Marselha, contém diversos motivos de preocupação tendo em contra que águias e leões vão ter pela frente equipas difíceis, com iguais ambições na liga super milionária da Uefa.

É verdade que há diferenças substanciais nos dois casos: enquanto o Marselha ocupa o primeiro lugar do campeonato gaulês com um ponto de vantagem sobre o super-favorito Paris Saint Germain, no caso do campeonato da Inglaterra o clube de Bobby Robson ocupa na tabela da Premier League o décimo-quarto lugar, separado por dez pontos do líder Arsenal.

Não sendo irrelevantes as situações de ambos os adversários dos campeão e vice-campeão portugueseses, em boa verdade há, no entanto, outros factores que devem ser tidos verdadeiramente em conta.

No caso do Benfica, que logo à noite entra em campo em Newcastle, os lisboetas terão de ter em conta a dificuldade que se coloca a todas as equipas que visitam aquela cidade inglesa, acrescentando que nas competições europeias essa resistência se torna ainda mais evidente.

Em Newcastle vive-se, desde sempre, a memória de Bobby Robson, natural daquela cidade e com um passado desportivo muito ligado ao clube, um treinador que tivemos a felicidade de poder ter entre nós quando ao serviço do Sporting e do Futebol Clube do Porto, tendo, neste último clube, uma passagem de grande sucesso, onde chegou a campeão nacional.

Mas foi, sobretudo, a passagem de Robson, que tem uma estátua no estádio da sua terra natal, pela selecção nacional da Inglaterra, que comandou em diversas circunstâncias, especialmente no Mundial de 1986, disputado no México, no qual participou igualmente uma selecção portuguesa.

Quanto ao Ollympic de Marselha, tudo se apresenta ainda mais difícil para os leões de Lisboa.

A equipa do sul de França, sempre grande rival e competidora do PSG, lidera o actual campeonato, registando no mesmo cinco vitórias consecutivas, chega a Alvalade num grande momento, indo ter pela frente um adversário que tem vindo a registar acentuado decréscimo na sua produção, com resultados e exibições de pouca qualidade.

Das duas noites europeias, aguarda-se grande expectativa e uma enorme dúvida sobre o desfecho dos dois encontros.

Claro que nos cabe desejar o melhor, esperando, no entanto, que possa acontecer o pior.