Ontem aconteceu o pior. E hoje como será?

Escrevíamos ontem que para a jornada desta semana da Liga dos Campeões Europeus parecia razoável desejar o melhor, mas também na expectativa de poder acontecer o pior.

E, o pior, registou-se ontem à noite, na cidade nortenha de Newcastle, onde o Benfica claudicou estrondosamente e perdeu não apenas o jogo, mas ficou também muito aquém na sua exibição, sobretudo na segunda parte do desafio.

Estivemos perante um estranho Benfica no jogo de Saint James Park.

Ainda conseguiu equilibrar na primeira parte acabando, no segundo tempo, por se render à maior capacidade da equipa inglesa, que se ficou por uma vantagem de três golos, quando, afinal, poderia até ter aumentado substancialmente essa vantagem.

Para José Mourinho e “sus muchachos” os tempos não estão fáceis: três jogos na Liga dos Campeões, com igual número de derrotas, tendo sofrido seis golos e marcado somente um.

Este quadro não faz adivinhar nada de bom, pois embora restem cinco jogos para chegar ao fim da primeira fase da Champions, a qualificação do Benfica para a segunda afigura-se cada mais complicada, se olharmos para o calendário que lhe resta para cumprir todo o percurso.

Aos encarnados sobram cinco jogos: três no estádio da Luz (Real Madrid, Nápoles e Bayer Leverkusen) e dois em terrenos alheios (Juventus e Ajax.)

Nesta quarta-feira o Sporting é anfitrião do poderoso Marselha, actual líder da classificação da Ligue 1, com um ponto de avanço sobre o Paris Saint Germain.

E, tal como aconteceu com o Benfica, mesmo jogando em casa, esperam grandes dificuldades à equipa comandada por Rui Borges.

Esperemos que o factor casa auxilie e que a equipa leonina seja capaz de corresponder aos desígnios dos seus sócios e adeptos, produzindo uma exibição de qualidade e, se possível, um resultado a condizer.