Vitória do Sporting e do VAR em Alvalade

Foram várias as incidências registadas no jogo de ontem no estádio José Alvalade, que contribuíram decisivamente para assegurar a verdade do futebol, num desafio da Liga dos Campeões Europeus.

O Sporting venceu o difícil adversário de Marselha, líder da classificação do campeonato francês, num jogo em que esteve apenas a nível médio no primeiro tempo, mas que, na segunda parte dominou completamente o jogo, tendo terminado em vantagem por apenas um golo, mas perfeitamente justificada.

E depois, registaram-se acontecimentos diversos em que o VAR foi especial protagonista, e que, as suas felizes intervenções evitaram que o resultado final pudesse ter sido diferente, e em desfavor do campeão português.

Contrariando a generalidade dos palpites, tanto de adeptos como não adeptos, que apontavam para a possibilidade de a formação marselhesa sair de Alvalade com uma vitória fácil e natural, os leões tiveram capacidade para somar mais três pontos e averbar mais dois milhões de euros, como prémio deste seu triunfo na Champions.

E o seu treinador, o português Rui Borges, por vezes contestado pelos sempre-eternos insatisfeitos, teve relevante importância na condução do jogo, tanto pela forma como o soube preparar, como também operou com eficácia no seu decurso, fazendo as substituições adequadas e nos tempos certos.

É certo que por vezes as coisas não correm bem, mas o futebol é um jogo e, por vezes, marcado pela imprevisibilidade que o torna, também por isso, tão aliciante para milhões de adeptos em todo o mundo.