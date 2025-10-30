Ribeiro Cristovão
Opinião de Ribeiro Cristovão
A+ / A-

A enfadonha e desnecessária Taça da Liga

30 out, 2025 • Opinião de Ribeiro Cristovão


Após três jogos realizados na actual edição da Taça da Liga, o quadro repete-se, ou seja, estão já apuradas para a final-four as equipas do Sporting, Benfica e Sporting de Braga, aguardando-se agora o apuramento do quarto concorrente que sairá do encontro FCPorto-Vitória de Guimarães, aprazado para o dia 4 de Novembro próximo, no estádio do Dragão.

Com treze golos marcados nos desafios já disputados até agora repetiu-se a velha história de uma competição que continua a despertar reduzido interesse, tendo-se até tornado num incómodo para alguns clubes participantes.

É que o quadro de jogos não se altera, pelo que têm chegado inevitavelmente às meias-finais as melhores quatro equipas portuguesas, para disputarem um troféu que deixou de despertar grande importância, mesmo que, a seguir, venhamos a ter desafios susceptíveis de criarem mais entusiasmo entre os adeptos.

Olhando para o actual quadro competitivo chega-se sempre à mesma conclusão, ou seja a Taça da Liga é um empecilho, nada acrescenta ao currículo das equipas, podendo apenas pensar-se que resulta em algum interesse financeiro e que, por isso, possa ser-lhe dada uma nota melhor.

Daí que se propale, cada vez mais, que a quarta competição do calendário nacional, a seguir ao campeonato, Taça de Portugal e Super-Taça, está condenada, tornando-se cada vez mais provável a sua extinção, e por razões muito atendíveis.

É que, por esta altura, o Campeonato começa a entrar numa fase muito interessante, e, pelo meio, temos as competições da Uefa, bem mais importantes pelo que permitem recolher de prestígio e de dinheiro.

E a resistência dos jogadores também tem os seus limites.

Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Artigos AnterioresRibeiro Cristovão

Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.