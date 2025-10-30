A enfadonha e desnecessária Taça da Liga

Após três jogos realizados na actual edição da Taça da Liga, o quadro repete-se, ou seja, estão já apuradas para a final-four as equipas do Sporting, Benfica e Sporting de Braga, aguardando-se agora o apuramento do quarto concorrente que sairá do encontro FCPorto-Vitória de Guimarães, aprazado para o dia 4 de Novembro próximo, no estádio do Dragão.

Com treze golos marcados nos desafios já disputados até agora repetiu-se a velha história de uma competição que continua a despertar reduzido interesse, tendo-se até tornado num incómodo para alguns clubes participantes.

É que o quadro de jogos não se altera, pelo que têm chegado inevitavelmente às meias-finais as melhores quatro equipas portuguesas, para disputarem um troféu que deixou de despertar grande importância, mesmo que, a seguir, venhamos a ter desafios susceptíveis de criarem mais entusiasmo entre os adeptos.

Olhando para o actual quadro competitivo chega-se sempre à mesma conclusão, ou seja a Taça da Liga é um empecilho, nada acrescenta ao currículo das equipas, podendo apenas pensar-se que resulta em algum interesse financeiro e que, por isso, possa ser-lhe dada uma nota melhor.

Daí que se propale, cada vez mais, que a quarta competição do calendário nacional, a seguir ao campeonato, Taça de Portugal e Super-Taça, está condenada, tornando-se cada vez mais provável a sua extinção, e por razões muito atendíveis.

É que, por esta altura, o Campeonato começa a entrar numa fase muito interessante, e, pelo meio, temos as competições da Uefa, bem mais importantes pelo que permitem recolher de prestígio e de dinheiro.

E a resistência dos jogadores também tem os seus limites.