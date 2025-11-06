Poucos pontos, poucos contos

A jornada quatro da Liga dos Campeões Europeus não trouxe proveitos elevados para as duas equipas portuguesas, Sporting e Benfica, presentes na competição.

Enquanto os leões arrecadaram um ponto na sua deslocação a Turim, o Benfica, em casa, voltou a não pontuar, tendo sido derrotado pelos germânicos do Bayer Leverkusen, o que aconteceu pela quarta vez consecutiva na Champions, a prova mais importante do calendário europeu, a nível de clubes.

Ontem à noite, no estádio da Luz, o Benfica deverá ter conseguido a sua melhor exibição na Champions, mas como o que conta são os resultados, o que fica como mais evidente é uma nova derrota do vice-campeão português, num jogo em que o seu adversário pouco fez para vencer. Bastou-lhe, no entanto, um golo para dar um salto na classificação, e passar a olhar o resto da prova com algum relativo optimismo.

Já os lisboetas, ficando com zero pontos, embora numa altura em que há ainda doze para disputar, veem a sua situação com poucas perspetivas futuras face aos quatro jogos que ficam por disputar: em casa com o Real Madrid e o Nápoles, fora com a Juventus e o Ajax, este o seu próximo adversário e “compagnon de route” também sem pontos, no lugar final da tabela.

Um dia antes, em Turim, frente à Juventus, os leões alcançaram um empate que, mesmo antes, sempre pareceu possível. Tratou-se de mais uma boa exibição leonina, reveladora da saúde por que passa a equipa, e a justificar o ponto conquistado em tão difícil território.

Os leões chegaram mesmo à vantagem muito cedo, e podiam-na ter dilatado a seguir através de um remate de Trincão que levou a bola à baliza transalpina, mas apesar disso, é justo salientar a qualidade dos juventinos, que também poderiam ter chegado à vitória, não fora a noite verdadeiramente excepcional e notável do guarda-redes do Sporting, Rui Silva.

A seguir, enquanto os leões jogarão em Alvalade no dia 26 deste mês, com os belgas do Club Brugge, este com quatro pontos ganhos até agora, enquanto os lisboetas lhe levam três de vantagem.

E um dia antes, o Benfica desloca-se à Holanda, para ali defrontar o Ajax, companheiro de infortúnio, também sem um só ponto sequer.

Ou seja, dois ex-campeões europeus, Benfica e Ajax, nas posições menos recomendáveis da grande competição europeia.

Quem diria?