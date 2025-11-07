​Na Liga Europa, também a carência de golos

Exceptuando o Sporting de Braga, que marcou três golos mas perdeu frente aos belgas do Genk por 4-3, nos outos desafios das competições europeias da UEFA, Liga dos Campeões e Liga Europa, ficou mais uma vez à vista a carência de golos que marcou a jornada de ambas as competições neste meio de semana.

Sporting e Futebol Clube do Porto, jogando ambos fora, obtiveram um golo cada nos jogos que disputaram, enquanto o Benfica, no seu estádio registou mais um zero, não tendo sido capaz de chegar uma só vez com sucesso à baliza defendida pelos alemães do Bayer Leverkusen.

Deste saldo negativo vai ressentir-se o futebol português, dadas as consequências que isso implica na constituição do ranking da UEFA, onde a situação portuguesa se apresenta cada vez mais complicada.

Ontem, na Holanda, o Futebol Clube do Porto não foi capaz de ir além de um empate a um golo, não obstante ter jogado durante largo período de tempo apenas contra dez adversários.

E esse adversário, já se sabia, não tem grande dimensão europeia, bastando para isso recordar que conseguiu conquistar no embate com os portistas o seu primeiro ponto, após quatro derrotas consecutivas. E a sua fraca qualidade ficou também à vista no decorrer do jogo.

Os dragões provaram a sua superioridade contra o Utrecht, mas também deixaram à vista alguma incapacidade frente a uma equipa com defesa muito baixa, como vem sendo quase habitual. Contra dez durante muito tempo, os dragões não foram capazes de marcar um só golo, que os poderia ter transportado para uma vitória justa e tranquila.

Em Braga, o Sporting local vacilou frente ao Genk apesar de ter começado por se adiantar no marcador. Só que os belgas acabaram por ser mais felizes, acabando por se sobrepor no marcador e vencendo um jogo com sete golos, numa noite que poderia ter sido bem diferente.