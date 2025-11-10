A prenda fica para outra altura

Depois da festa exuberante vivida pelos benfiquistas no passado sábado com a eleição de Rui Costa para os próximos quatro anos como presidente, era previsível a possibilidade de no jogo de ontem à noite, na Luz, o Benfica exibir futebol de qualidade e conquistar uma vitória inquestionável.

Além disso, o adversário denunciava também essa possibilidade: o Casa Pia debate-se com dificuldades que remetem a equipa para os lugares do fundo da classificação, sendo previsível que os gansos pudessem sair do estádio encarnado vergados ao peso de uma derrota contundente.

Afinal, acabou acontecer tudo ao contrário, pois nem houve exibição categórica, nem o resultado final satisfez os objetivos dos encarnados.

Depois de um ato eleitoral que consagrou Rui Costa e seu pares, este cenário tornou-se no mais indesejável, e de consequências, para já, difíceis de prever.

Assim, a prenda que Rui Costa desejava, depois da vitória esmagadora nas eleições de sábado, terá de ficar para outra altura. Veremos o que acontece nos primeiros dias de Dezembro, quando o Benfica for a Alvalade para ali defrontar o Sporting.

E para que tudo tenha corrido menos bem aos encarnados, acrescentam-se as vitórias de Sporting e FC Porto na mesma jornada onze, que colocam os encarnados a três pontos do Sporting e a seis do FC Porto.

Valem também uma palavra as atuações de leões e portistas no fim de semana.

Estes ganharam justamente ao Famalicão, depois de uma primeira parte em que poderiam ter construído um resultado mais dilatado. O segundo tempo dos dragões não proporcionou atuação semelhante, mas nada há a opor ao seu triunfo.

Quanto ao Sporting ficará para discussão nos próximos tempos a forma como chegou ao trunfo sobre o Santa Clara. O jogo de Ponta Delgada também não deixou dúvidas quanto à superioridade leonina, e das possibilidades de que dispôs para construir um resultado mais folgado, resolvendo o jogo mais cedo.

Mas fica esse “pecado” que há constituir matéria ao longo de toda a temporada.