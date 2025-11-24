Chega a vez de outras taças

Fechada, para já, mais uma fase da edição deste ano da Taça de Portugal, estão à porta outras taças, de dimensão maior, nas quais vão estar empenhadas as quatro mais importantes equipas do escalão nacional.

Na nossa Taça tivemos, como quase sempre acontece, algumas surpresas.

Disputada a quarta eliminatória, ficaram de fora os primodivisionários Estoril Praia, Nacional da Madeira, Arouca e Tondela, os últimos dos quais afastados por adversários de escalões inferiores, o que empresta ao facto uma dimensão diferente.

Especiais heróis da jornada o Fafe que eliminou o Arouca, e o Caldas que afastou o Tondela, dois primodivisionários que não foram capazes de resistir perante adversários teoricamente menos apetrechados. Já o Estoril Praia foi afastado pelo Famalicão, enquanto os madeirenses do Nacional perderam frente ao Sporting de Braga.

Agora é tempo de pensar noutras taças que também envolvem equipas nacionais.

E o Benfica é o primeiro a entrar em acção, defrontando amanhã, em Amsterdão, outra equipa de grande dimensão europeia, o Ajax.

Só que a equipa holandesa, tal como o Benfica, também se encontra na posição muito complicada na Liga dos Campeões, onde ainda não conquistou um ponto sequer.

Trata-se de um histórico do futebol mundial que, no campeonato holandês, também ocupa modesta sexta posição, após treze jornadas disputadas.

Convirá, no entanto, recordar que o Ajax mudou recentemente de treinador, o que não deixa de ser um aviso sério para o vice-campeão português que, como sabemos, tendo vindo a produzir jogos marcados por pouca qualidade, e com resultados a condizer.

Portanto, tanto para lisboetas como para holandeses este é um jogo decisivo, na perspectiva de poderem continuar a pensar ou não, numa boa classificação na actual Liga dos Campeões.

Quanto ao Sporting, jogará na quarta-feira, no estádio José Alvalade, contra o Clube Brugge, um jogo também difícil do qual nos ocuparemos amanhã.