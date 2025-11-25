Ribeiro Cristovão
Opinião de Ribeiro Cristovão
A+ / A-

Dia decisivo

25 nov, 2025 • Opinião de Ribeiro Cristovão


Algumas declarações de José Mourinho têm dado azo a controvérsias.

Hoje é um dia decisivo para uma das duas equipas que vão estar em confronto em Amsterdão, no estádio Johan Cruiiff Arena, um nome mítico do futebol holandês e mundial, no início da jornada cinco da mais importante competição, a nível europeu.

Ajax e Benfica, já titulados em tempos como campeões europeus de futebol, intérpretes então de um futebol fabuloso, debatem-se agora pela fuga aos últimos lugares da classificação da Liga dos Campeões, na qual estão também inseridas mais 34 equipas. É obra!

Ambos em crise de resultados na Champions, holandeses e portugueses, vão logo à noite estar de novo em prova para nos dizer qual das duas equipas vai ficar em condições de ainda continuar a pensar na qualificação ou ficar pelo caminho.

Aliás, um possível empate, que também poderá vir a registar-se, fechará a porta às duas formações, ficando ambas limitadas aos seus respetivos campeonatos nacionais.

Face àquilo que se tem visto, é muito difícil avançar com um prognóstico.

No Benfica, tem ficado à vista uma certa instabilidade, manifestada através de resultados e exibições, que não lhe permitem estar acima do terceiro lugar na Liga portuguesa.

Já o Ajax, também a atravessar profunda crise, encontra-se numa situação diferente, para pior.

Encontra-se no sexto lugar, depois de cinco vitórias, cinco empates e três derrotas, com o escasso saldo positivo de quatro golos, entre marcados e sofridos.

No Benfica, algumas declarações de José Mourinho têm dado azo a controvérsias, e muito especialmente no seio da numerosa família benfiquista, onde muitos começam a lançar sobre o técnico setubalense visível desconfiança, o que faz acreditar numa possível ruptura, caso os resultados e as exibições se mantenham ao nível que se tem registado ultimamente.

No Ajax, o técnico actual também não é alvo de crédito total.

Fred Grim é apenas treinador interino, após ter substituído o técnico principal do qual foi adjunto até há pouco tempo.

Tratando-se de uma final para as duas equipas, aumenta a expectativa sobre tudo o que vai acontecer logo à tarde, num jogo de históricos, mas cujas temporadas, pelo que se tem visto até agora, ficarão sempre muito aquém do que lhes pode ser exigido.

Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Artigos AnterioresRibeiro Cristovão

Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.