Hoje é um dia decisivo para uma das duas equipas que vão estar em confronto em Amsterdão, no estádio Johan Cruiiff Arena, um nome mítico do futebol holandês e mundial, no início da jornada cinco da mais importante competição, a nível europeu.

Ajax e Benfica, já titulados em tempos como campeões europeus de futebol, intérpretes então de um futebol fabuloso, debatem-se agora pela fuga aos últimos lugares da classificação da Liga dos Campeões, na qual estão também inseridas mais 34 equipas. É obra!

Ambos em crise de resultados na Champions, holandeses e portugueses, vão logo à noite estar de novo em prova para nos dizer qual das duas equipas vai ficar em condições de ainda continuar a pensar na qualificação ou ficar pelo caminho.

Aliás, um possível empate, que também poderá vir a registar-se, fechará a porta às duas formações, ficando ambas limitadas aos seus respetivos campeonatos nacionais.

Face àquilo que se tem visto, é muito difícil avançar com um prognóstico.

No Benfica, tem ficado à vista uma certa instabilidade, manifestada através de resultados e exibições, que não lhe permitem estar acima do terceiro lugar na Liga portuguesa.

Já o Ajax, também a atravessar profunda crise, encontra-se numa situação diferente, para pior.

Encontra-se no sexto lugar, depois de cinco vitórias, cinco empates e três derrotas, com o escasso saldo positivo de quatro golos, entre marcados e sofridos.

No Benfica, algumas declarações de José Mourinho têm dado azo a controvérsias, e muito especialmente no seio da numerosa família benfiquista, onde muitos começam a lançar sobre o técnico setubalense visível desconfiança, o que faz acreditar numa possível ruptura, caso os resultados e as exibições se mantenham ao nível que se tem registado ultimamente.

No Ajax, o técnico actual também não é alvo de crédito total.

Fred Grim é apenas treinador interino, após ter substituído o técnico principal do qual foi adjunto até há pouco tempo.

Tratando-se de uma final para as duas equipas, aumenta a expectativa sobre tudo o que vai acontecer logo à tarde, num jogo de históricos, mas cujas temporadas, pelo que se tem visto até agora, ficarão sempre muito aquém do que lhes pode ser exigido.