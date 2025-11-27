Na Champions em grande

Sporting e Benfica tiveram uma jornada de inteiro sucesso na Liga dos Campeões, tendo ambos vencido os adversários que lhes couberam em sorte: nos jogos de terça e quarta-feira. Marcaram cinco golos, tendo as balizas de águias e leões saído incólumes nos embates realizados tanto em Amsterdão como no estádio José Alvalade.

Ontem à noite era importante para os leões dar mais um passo em frente, o que, a concretizar-se, tornaria possível a garantia de acesso à segunda fase da Liga dos Campeões, acrescentando a isso outra possibilidade, a de chegar aos oitavos-de-final desta importante competição.

Em Alvalade nunca chegou a haver dúvidas de que o Sporting tinha capacidade bastante para levar de vencida o adversário belga. E o resultado final -3/0- nem sequer traduz aquilo que se passou em campo, pois os leões poderiam ter ido mais além no marcador.

Rui Borges, um técnico ao qual muitos ainda não reconheceram a qualidade que possui e já demonstrou sobejamente, preparou minuciosamente o jogo da Liga dos Campeões, por ter alcançado antes um conhecimento perfeito do adversário que ia defrontar e que acabou por neutralizar durante praticamente a totalidade do desafio.

A outra equipa portuguesa, o Benfica, que também acabou vencedora na quinta jornada da importante competição europeia, tinha obrigatoriamente que vencer, para ainda poder continuar a pensar no prosseguimento na prova e, se possível, através de uma boa exibição.

Para os encarnados foi possível chegar a um resultado positivo, a dar esperanças de ainda poderem chegar ao play-off da Champions, mas a sua exibição ainda não foi completamente convincente. A equipa adversária, o Ajax, outrora um dos nomes mais fortes do ranking europeu e mundial, é agora uma sombra do seu passado, estando em sexto lugar do campeonato holandês, e possuindo de uma equipa longe dos seus melhores tempos.

Portanto, estivemos perante uma excelente jornada do futebol português na Liga dos Campeões, com dois resultados positivos.

O que vem a seguir não é fácil, nem para o Sporting, que se desloca a Munique para ali defrontar o Bayern, nem para o Benfica que, mesmo jogando em casa, terá pela frente o Nápoles, igualmente um adversário de respeito.