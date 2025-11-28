Os Sub-17 no topo do Mundo

A jornada final do campeonato do mundo de sub-17 anos permitiu ao futebol português subir ontem a primeiríssimo plano com a vitória em Doha sobre a selecção austríaca, depois de uma exibição convincente de uma equipa composta por jogadores cuja dimensão futura parece inquestionável, se os clubes a que pertencem também deem o contributo indispensável. A jovem selecção portuguesa chegou à final depois de um percurso brilhante, apenas ensombrado por um resultado menos feliz frente ao Japão, do qual, entretanto, conseguiu recuperar. Afastada há alguns anos das grandes conquistas, a selecção de sub-17 foi ainda capaz de juntar o título de campeã do mundo ao que já havia alcançado, este ano, a nível de campeonato da Europa. Trata-se indiscutivelmente também de um inevitável reconhecimento do trabalho que vem sendo realizado nos clubes portugueses, a nível dos escalões mais jovens, sendo apenas de lamentar que uma grande parte destes campeões acabem desaproveitados quando se trata de ascender às equipas principais, nas quais, por norma são preferidos jogadores estrangeiros, muitos deles sem classe que justifique muitas contratações. Como todos reconhecemos, trata-se de uma prática recorrente que se tem constatado ao longo dos tempos, e que poderá correr o risco de se repetir no futuro. Os mercados funcionam assim, e é difícil inverter uma situação para a qual contribuem muitos agentes ligados ao futebol, desde dirigentes a empresários. Está igualmente de parabéns o seleccionador Bino Maçães, pelo seu forte contributo para a conquista mundial de ontem, a repetir aquela que se registou nos distantes anos de 1989 e 1991 quando, sob o comando de Carlos Queiroz Portugal venceu o mundial de sub-20 anos.