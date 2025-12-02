Quase um mês depois, tudo na mesma

Depois do longo interregno a que foi sujeito o campeonato da I Liga, voltaram as fortes emoções e com elas os resultados que, quanto à classificação, deixaram tudo na mesma.

FCPorto, Sporting, Benfica e Sporting de Braga venceram os desafios previstos no calendário, pelo que a expectativa maior fica agora centrada na jornada treze em que teremos o terceiro grande dérbi desta primeiro volta.

Com evidentes dificuldades, o Benfica venceu na Choupana o Nacional da Madeira com um final de jogo à Htichkok. Os nacionalistas mantiveram-se na frente do marcador, mas, nos minutos finais a equipa de José Mourinho foi arrasadora. Passou de zero-um para dois-um, arrebatando uma vitória que chegou a parecer impossível, mas que, concretizada, por ter arrecadado consigo lucros vários, tendo em vista o desafio que vai seguir-se.

Já o Sporting, no seu estádio Alvalade quase cheio, arrasou os vizinhos do Estrela Amadora, mercê de mais uma exibição convincente e demostrativa do excelente momento por que passam os leões. Com apenas vinte e cinco minutos jogados, os de Rui Borges já venciam por três-zero, margem confortável, que viriam a ampliar no segundo tempo.

Quanto aos portistas, também em casa, venceram o Estoril Praia, mercê de um único golo marcado muito cedo, mas que não evitou uma certa intranquilidade da equipa, sobretudo nos minutos finais do desafio. Não obstante, não se pode falar de injustiça, pelo que os dragões prosseguem uma caminhada sólida no comando, donde não será fácil sairem.

O Sporting de Braga, que teve um começo de campeonato sob maus auspícios, mas do qual tem vindo a recompor-se, foi a Arouca vencer claramente por quatro-zero, subindo à sexta posição na tabela e deixando indícios de que vai ser possível melhorar.

Cumpridos estes desígnios, eis chegado o momento de um derby sempre ansiosamente aguardado. E assim, daqui por três dias, teremos um Benfica-Sporting, cujo resultado poderá vir a ajudar muito a contrariar, ou não, as conjecturas que por agora se fazem.

O jogo é na Luz, e esse factor não deixa de representar sempre uma vantagem para os encarnados, mas há também que ter em conta o bom momento dos leões, traduzido em bons resultados e um punhado de excelentes actuações.

Só que, muitas vezes, o que parece provável acaba por não se concretizar.

Por isso, aguardemos…