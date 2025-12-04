E se os apitos se calarem?

Todos os anos, em tempos nem sempre definidos ou até coincidentes, vem a público algum mal-estar gerado à volta dos árbitros e das arbitragens.

E esta temporada não está a fugir à regra, tudo parecendo, no entanto, indicar que as polémicas começaram a surgir cedo demais.

Para a jornada treze, que se inicia amanhã com um grande clássico, como sempre, com o Benfica a receber o seu vizinho Sporting no estádio da Luz, o Conselho de Arbitragem decidiu nomear para o desafio de Lisboa o leiriense António Nobre, enquanto que no Tondela-FCPorto teremos Luis Godinho a dirigir o encontro a disputar na Beira Alta.

Conhecida a notícia, de imediato águias e dragões, saltaram para o terreno, para ambos manifestarem o seu desagrado ante, pelos vistos, tão surpreendentes quanto indesejáveis escolhas.

Enquanto a estrutura portista manifestou um certo desagrado pela nomeação do juiz eborense, tendo em conta alguns desempenhos de Godinho em outros jogos já disputados pela colectividade nortenha, do lado benfiquista soltou-se igualmente um certo desencanto por vir a ter na Luz um árbitro que, até agora, somente dirigiu um clássico, uma final da taça da Liga, na qual os leões venceram os portistas por 1-0.

Por outro lado, nesta época, Nobre já dirigiu dois desafios disputados pelo Sporting, ao passo que, ainda está em branco quanto a desafios do Benfica.

No meio deste desconforto, surge também a APAF, Associação de Árbitros de Futebol, a ameaçar com paralisação dos juízes de campo, a tempo inteiro, e abrangendo toda a classe.

Este organismo mostra-se insatisfeito e “garante que as equipas de arbitragem vão intensificar as acções de protesto até serem implementadas medidas eficazes e objectivas de forma a garantir o respeito, a segurança e a dignidade do exercício da função de arbitrar”.

Pelo menos é isto que reza um comunicado emitido pela APAF intitulado “Cartão vermelho à violência verbal”, a que a Liga Profissional respondeu considerando-o incompreensível, capaz de provocar alarme social, e sem razão evidente para colocar, de novo, a arbitragem no epicentro da discussão.

Portanto, resumindo, tudo aponta para que os próximos tempos venham a ser algo agitados.

Oxalá não!!!