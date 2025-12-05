E hoje, como vai ser?

Chegou o grande dia.

Logo à noite, a partir das 20h15 horas, no estádio da Luz, teremos o grande embate entre águias e leões, o sempre mais desejado clássico do futebol português.

Num dia como este, o país pára, não há outros factos relevantes a qualquer nível, pelo que as atenções se vão centrar nas expectativas que as circunstâncias do momento recomendam.

Desde os tempos de antanho que um jogo desta natureza arrebata todos os espectadores, mesmo aqueles adeptos cujos emblemas não deixem à vista a águia ou o leão.

E as memórias dão para tudo, desde jogos em que se registaram goleadas, até àqueles em que nem sempre vence o que se encontra em melhor momento e capaz de alcançar o melhor resultado.

O desafio desta sexta-feira não foge a essa regra inultrapassável.

É verdade que o Sporting tem vindo a produzir futebol de melhor e maior qualidade e, por força disso, a chegar a melhores resultados do que o seu maior adversário e rival de sempre, mas nem por isso se pode considerar que a vitória está mais ao seu alcance.

Por outro lado, o Benfica joga em casa, o que, em teoria, lhe dá alguma vantagem, como ontem reconheceu o próprio treinador leonino, mas só essa circunstância também pode ser insuficiente para lhe possamos atribuir-lhe maiores possibilidades de chegar ao fim em vantagem no marcador.

Em resumo, o que se deseja é demasiado simples.

Ou seja, que tenhamos um bom jogo, sempre exigível a dois clubes com a dimensão de Benfica e Sporting, marcado também por um natural respeito entre todos e, muito importante, dirigido por uma arbitragem competente, que não crie casos, e que ajude a resolver da melhor forma aqueles que o desafio vier a tornar possíveis.

Em momento algo conturbado, o futebol português precisa de um jogo que fique para a história, mas pelos melhores motivos.

Simplesmente!!!