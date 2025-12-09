Na Europa, com pouca esperança

E, como se não bastasse, os leões de Lisboa não vão poder contar, logo à noite, no Arena, com alguns dos seus melhores jogadores, impedidos por lesões, três dos quais nem sequer permitiram a sua deslocação até à Alemanha.

É verdade que a equipa bávara tem somente mais dois pontos na classificação actual da Champions do que o campeão português mas, mesmo com doze pontos, o Bayern precisa ainda de melhorar a sua posição para, nas duas jornadas seguintes, jogar com alguma tranquilidade.

Jogar em Munique, contra uma das melhores equipas do mundo, o Bayern, representa a subida a um rubicão que os leões vão ter imensa dificuldade em contornar.

O Sporting volta nesta terça-feira à prova maior da Europa, para um desafio que pode considerar-se, sem qualquer hesitação, como o mais difícil de todos quantos foram disputados até agora pelo clube leonino.

Referimo-nos a Trincão, Pedro Gonçalves, e Quenda, aos quais poderão vir a juntar-se Catamo, Vagiannidis e Inácio se estes não recuperarem totalmente até à hora do jogo.

Ver-se-à logo à noite do que são capazes os escolhidos por Rui Borges, depois do empate na Luz, frente ao Benfica, que soube claramente a pouco, num jogo em que o Sporting manteve um comportamento estranho, sobretudo a partir da primeira meia hora, durante a qual proporcionou alguns grandes momentos do jogo, que deixaram sempre indícios de que os leões poderiam regressar a casa com três pontos na bagagem.

Tal não se tornou possível dada a excelente reacção do Benfica, que teve supremacia a partir daí, sem que, no entanto, tenha sido capaz de construir boas oportunidades e de as transformar em golos.

No domingo à tarde, como se previa, em Tondela, o Futebol Clube do Porto passou sem problemas e, mercê dos três pontos conquistados, passou a usufruir de uma vantagem que lhe permite encarar os próximos tempos com alguma tranquilidade.

Separado do Sporting por cinco pontos e do Benfica por oito, não parece muito provável que venha a registar-se uma hecatombe que altere substancialmente o quadro actual, não obstante haver ainda vinte e uma jornadas por disputar, o que obriga a pensar que, por enquanto, nada pode ser considerado definitivo.