Podia ter sido bem melhor

Todos sabíamos que o jogo de Munique, entre o Bayern e o Sporting Clube de Portugal, se apresentava recheado de dificuldades para o campeão português.

Reconhecida a vantagem dos alemães por jogarem em casa, por possuírem um conjunto de jogadores de superior qualidade, e estarem melhor posicionados na classificação da Champions, não era difícil vaticinar uma vitória germânica, e até por números expressivos.

Acabou por acontecer a vitória germânica sem que, no entanto, os números finais tenham atingido uma indesejada obscenidade.

É verdade que os leões de Lisboa ainda lograram adiantar-se no marcador, através de um auto-golo germânico, mas essa vantagem não durou mais do que onze minutos, porque, depois, a reviravolta demorou apenas doze minutos a concretizar-se, e atingir números finais que se tornaram perfeitamente aceitáveis.

Sem poder contar com alguns jogadores tidos como fundamentais, tais como Pote, Trincão, Quenda e Inácio, sabia-se que o técnico Rui Borges teria de lançar mãos a alguns tidos como habitualmente não titulares, mas com a certeza de que, chamados, iriam corresponder às necessidades da equipa.

E assim foi, de facto. A formação lisboeta ainda foi capaz de manter a vantagem até aos 65 minutos, mas a decomposição física de uma boa parte dos seus jogadores começava a deixar visíveis indícios de que a resistência não poderia durar muito.

Cumpriram-se as previsões, e assim há que aceitar a derrota leonina que, apesar de tudo, não comprometeu por inteiro a ambição de chegar mais longe nesta edição da Liga dos Campeões Europeus. Os dez pontos já conquistados dão algumas garantias, mas será conveniente que nos próximos desafios (PSG em Lisboa, e Atlético, em Bilbau) os leões consigam melhorar a sua actual pontuação.

Logo à noite entrará em campo o Benfica para, no seu estádio, receber e defrontar os italianos do Nápoles.

Um jogo muito complicado, de cujo resultado final sairá a possibilidade, ou não, dos lisboetas poderem prosseguir uma caminhada mais proveitosa na Liga dos Campeões.

