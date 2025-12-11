Ribeiro Cristovão
Opinião de Ribeiro Cristovão
Na Luz, a noite quase perfeita

11 dez, 2025 • Opinião de Ribeiro Cristovão


Não tivessem acontecido alguns indesculpáveis desperdícios no jogo de ontem à noite, no estádio da Luz, e teríamos podido assistir a uma goleada das antigas, num jogo que fica para a História como o melhor que a equipa de José Mourinho realizou.

Não tivessem acontecido alguns indesculpáveis desperdícios no jogo de ontem à noite, no estádio da Luz, e teríamos podido assistir a uma goleada das antigas, num jogo que fica para a História como o melhor que a equipa de José Mourinho realizou, não apenas na Liga dos Campeões deste ano mas, também, no conjunto de toda a temporada.

Previa-se um adversário complicado para o desafio de ontem à noite, reconhecida a categoria da equipa napolitana e a posição que esta ocupa atualmente no campeonato transalpino, onde tem mantido indiscutível supremacia ocupando o primeiro lugar da tabela, conjuntamente com outra equipa poderosa, o Milão.

Afinal, a equipa comandada por José Mourinho passou ao lado de previsíveis dificuldades, e conseguiu até vulgarizar um grupo que parecia adivinhar-se como o mais complicado que o conjunto da Luz iria encontrar até agora.

Mérito visível dos jogadores com o emblema da águia ao peito, que se entregaram ao jogo com muita determinação e acerto, que poderia até ter permitido que chegassem ao cabo dos noventa minutos festejando um resultado volumoso.

Os primeiros minutos do desafio deram, aliás, indicações seguras daquilo que haveria de acontecer a seguir e até ao fim.

Isto, porque a equipa desperdiçou nesse período flagrantes oportunidades de golo, que poderiam ter ajudado à construção de um resultado mais dilatado.

Agora, segue-se, de novo, o campeonato português, com o Benfica a deslocar-se a Moreira de Cónegos, onde certamente irá encontrar-se com outras dificuldades.

Entretanto, nesta quinta-feira, Porto e Sporting de Braga voltam à Liga Europa.

Enquanto os dragões vão defrontar o Malmo, da Suécia, que apenas conquistou um ponto até agora, os bracarenses estão em França, para defrontar o Nice, ainda sem qualquer ponto conquistado.

Ambos entram em jogo como claramente favoritos.

