Da Europa para outra realidade

Benfica, Porto e Braga venceram os adversários que lhes couberam, só tendo perdido o Sporting, mas em circunstâncias perfeitamente aceitáveis.

Em mais uma semana europeia, as quatro equipas portuguesas ainda presentes nas duas provas -Liga dos Campeões e Liga Europa-, comportaram-se por forma a que a pontuação global não desmerecesse, ao ponto de nos aproximarmos mais da Holanda, num ranking onde temos boas condições para melhorar.

Os leões perderam contra o Bayern, como se previa, mas o seu comportamento na capital da Baviera não ficou aquém daquilo que seria exigível ao campeão português.

Na Champions há ainda mais duas jornadas para disputar em finais de Janeiro, tendo o Sporting que receber o Paris Saint-Germain em Alvalade, para terminar em Bilbau contra o Atlético local.

É inquestionável que se trata de uma tarefa complicada, mas com os atuais dez pontos, a equipa lisboeta já pode considerar-se próxima do apuramento para a fase seguinte da Champions.

Ontem à noite, o Sporting de Braga e o FC Porto desembaraçam-se de Nice e Malmo, respetivamente, ficando a um pequeno passo do apuramento para os oitavos de final da Liga Europa, o que também só acontecerá em finais de Janeiro do próximo ano.

Até lá, regressa o Campeonato, que amanhã vai entrar na 14ª jornada, ficando portanto, a partir daí, a faltar vinte jornadas para terminar a competição maior.

Entre os quatro desafios que estão marcados para amanhã avulta o desafio a realizar no estádio Alvalade entre o Sporting e o Aves Futebol Sad, no qual os leões entram como favoritos, sem deixar de ter em conta o grave problema das lesões que ultimamente têm afetado a equipa comandada por Rui Borges.

O Benfica, por sua vez, desloca-se no domingo a Moreira de Cónegos, onde o espera uma equipa muito capaz e determinada, suscetível de lhe criar problemas.

O desgaste produzido nos encarnados pelo recente desafio da Liga dos Campeões poderá vir a fazer sentir efeitos, tanto inconvenientes como desagradáveis.

Já o FC Porto jogará apenas na segunda-feira, no Dragão para ali defrontar o Estrela da Amadora, um jogo que os portistas têm sobejas condições para vencer.

