Chuva de Golos

16 dez, 2025


Cumprida a jornada 14 do campeonato da primeira Liga chega-se à conclusão de que, por agora, nada mudou.

Começou o Sporting com uma goleada frente ao Aves Sad, continuou o Benfica vencendo o Moreirense por números igualmente expressivos, para terminar ontem, com o Futebol Clube do Porto a desembaraçar-se do Estrela da Amadora, com uma vantagem de golos também assinalável, e com o Sporting de Braga, a ganhar igualmente ao Santa Clara, embora por números menos contundentes.

Tivemos, portanto, uma jornada tranquila, embora não faltem motivos para uma análise mais detalhada, sobretudo nos desafios que ficaram marcados por algum equilíbrio.

Os leões, em Alvalade, chegaram à maior goleada da ronda.

E, no estádio Alvalade, não obstante algumas ausências por lesões, a formação lisboeta esteve sempre tranquila, consciente de que seria possível confirmar larga supremacia sobre os avenses. Chegou à meia-dúzia de golos, com três jogadores (Suarez, Catamo e Maxi Araújo) a bisarem cm toda a naturalidade.

No Domingo, em Moreira de Cónegos, os locais tiveram pela frente uma equipa que permitia entrar em campo sob melhores auspícios, mas que acabou por claudicar por mérito do Benfica e também por motivos que se prendem com culpas próprias. É que a defesa dos cónegos ficou com a nota mais baixa do desafio, por ter cedido, com imprevisível facilidade, perante o ataque das águias, que não perdoou.

Ontem, o Sporting de Braga começou por sentir dificuldades frente ao Santa Clara, mas, o mais importante, os três pontos, ficaram na cidade dos arcebispos.

Também os dragões lograram apagar a estrela do Amadora. É verdade que ainda permitiram que a equipa da Reboleira causasse alguma perturbação, mas foi coisa de poucos minutos,

tendo os nortenhos chegado a uma vantagem que lhes permite manter a liderança da classificação, com vantagem confortável sobre a concorrência mais direta.

Agora, segue-se a Taça de Portugal, com dois jogos interessantes na próxima quinta-feira: Em Ponta Delgada, o Santa Clara recebe o Sporting Clube de Portugal às 19h45 para uma hora depois, começar no Dragão, o Futebol Clube do Porto-Famalicão.

