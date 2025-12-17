Polémica no Alentejo

O Alentejo não tem sido capaz de catapultar o seu futebol ao nível da divisão principal desde há muitos anos a estas parte.

Longe vão os tempos em que o Elvas marcou presença na primeira divisão, em que registou bons desempenhos sob o comando de um avançado extraordinário, Patalino, que chegou com toda a justiça à selecção nacional, mesmo antes de se ter transferido para o Lusitano eborense.

Em Portalegre, Estrela e Desportivo também atingiram bom relevo sem, contudo, terem sido capazes de ir além das divisões secundárias, o que aconteceu igualmente com o Desportivo de Beja, que nunca teve condições para sobressair no contexto nacional.

Da cidade museu de Évora chegaram-nos, porém, até hoje, os ecos mais relevantes da participação alentejana nos diversos escalões do futebol português.

O Juventude, que chegou a ter nas suas fileiras jogadores nacionais de grande qualidade, nunca conseguiu chegar ao escalão principal, a primeira divisão.

Já o mesmo não aconteceu com o Lusitano Ginásio Clube, que viveu o seu período mais áureo entre 1952 e 1966, quando ascendeu ao escalão principal, onde se manteve durante catorze anos consecutivos.

Nesse tempo vestiram a sua camisola vários internacionais, tais como o guarda-redes Vital, e o ponta-esquerdo José Pedro, os quais foram acompanhados no clube por outras grandes figuras, que ajudaram a projectar o Lusitano no espaço nacional.

E porquê, hoje, este espaço para os dois principais clubes da capital alentejana?

Simplesmente porque voltou a ficar à vista a rivalidade centenária que sempre existiu entre ambos, devido à polémica levantada por causa do campo a utilizar para jogos da Taça de Portugal em curso pelos lusitanistas.

Estes solicitaram à Câmara Municipal a utilização o estádio conjunto, inaugurado em Outubro, para a realização de jogos da Taça de Portugal, a autarquia autorizou, mas o Juventude negou essa possibilidade.

Tratando-se de um momento especial, porque a Taça nem sempre chega ao Alentejo, é pena que Lusitano e Juventude não se entendam porque, caso contrário, o eventual desafio dos quartos-de-final será transferido para o Estádio do Jamor, em Lisboa.