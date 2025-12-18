A surpresa veio do castelo

Estamos em plena disputa da quinta eliminatória da Taça de Portugal, com alguns desafios muito interessantes, e também com surpresas, pelo menos até agora. A maior de todas chegou de Guimarães, onde o último classificado do campeonato principal, conseguiu o maior escândalo registado até ao momento. De facto, não era seguramente esperada a eliminação do Vitória frente à equipa do Aves e, para mais, em circunstâncias pouco aceitáveis. Não está em causa o mérito que deve ser atribuído à equipa avense, tanto mais que marcou o único golo do jogo numa altura em que os vimaranenses tinham ainda tempo de sobra para ultrapassar a desvantagem. Com passado relevante na segunda competição mais importante do futebol português, o Vitória tinha certamente a ambição de chegar longe na edição deste ano, ainda que a seguir pudesse vir a defrontar o Sporting, o adversário que agora poderá caber aos avenses. Outro escândalo da jornada de ontem assenta na eliminação do Casa Pia frente ao Torreense, num jogo em que a equipa de Torres Vedras esteve sempre em vantagem. E nesta quinta-feira a Taça prossegue com mais dois jogos interessantes a partir das 19.45 horas. Em Ponta Delgada, o Sporting tem tarefa difícil a cumprir frente ao Santa Clara, enquanto uma hora depois, no estádio do Dragão, o Futebol Clube do Porto é anfitrião do seu vizinho Famalicão, que certamente está preparado para fazer difícil a vida dos Dragões. Caso ultrapasse com êxito esta eliminatória o Sporting terá o Aves como adversário no jogo que se segue. Contudo, em Ponta Delgada os leões vão ter pela frente muitas dificuldades, não apenas pela valia do Santa Clara, que joga em casa, mas também pelas várias ausências que Rui Borges vai ter muitos problemas para ultrapassar.