​O futebol com Natal tranquilo

Não eram esperadas grandes surpresas na jornada que terminou na terça-feira com a vitória do Sporting em Guimarães, onde teve capacidade para se revelar mais forte e acabar por construir um resultado que escapava um pouco às expectativas.



A ronda começou com os portistas a somarem mais uma vitória, desta feita em Alverca, a que conseguiram juntar uma exibição de qualidade, aliás na linha daquelas que veem produzindo nos tempos mais recentes.

Já segue a Bola Branca no WhatsApp? É só clicar aqui

O primeiro golo dos Dragões ainda demorou alguns minutos a aparecer, mas Borja Sainz encarregou-se de desfazer as dúvidas, e encaminhar a sua equipa para uma vitória incontestável e robusta.



E com este triunfo a equipa comandada por Fariolli prossegue a sua caminhada no primeiro lugar da tabela, com vantagem confortável sobre a concorrência mais directa.

Já o Benfica passou por maiores dificuldades no desafio que disputou no estádio da Luz frente à bem organizada equipa do Famalicão, que só foi batida por uma grande penalidade, convertida por Pavlidis, e que suscitou dúvidas entre a comunidade do futebol.

Não obstante essas possíveis dúvidas o Benfica foi o justo vencedor, porque a sua equipa foi mais eficaz em muitos domínios do jogo.

Na terça-feira à noite, na cidade do Fundador, o Sporting alcançou uma preciosa vitória, superando os vimaranenses com uma diferença de três golos.

Os leões de Lisboa dominaram o jogo, e a possibilidade de arrecadar os três pontos esteve sempre em perspectiva até ao apito final.

Nem sempre é fácil vencer na cidade do Fundador e por números tão expressivos.

Este triunfo leonino veio, por isso, afastar as más sombras que alguns sectores apontavam já como o prenúncio de uma crise, susceptível de conduzir a males maiores em Alvalade.

Ainda que Rui Borges não tenha podido contar com alguns dos jogadores habitualmente titulares, os chamados responderam bem pelo que o Sporting continua a considerar possível a renovação do título de campeão.

=============================================================================

PARA TERMINAR AQUI DEIXO OS MELHORES VOTOS DE BOAS FESTAS A TODOS QUANTOS NOS SEGUEM NESTA PÁGINA, ACRESCENTANDO DESEJOS DE UM ÓPTIMO ANO DE 2026.