Dragões e leões mais sozinhos

A jornada 16 fechou-se ontem no estádio do Dragão, ficando a faltar apenas uma para se cumprir a totalidade da primeira volta do nosso campeonato principal.

E, após todos os jogos realizados, Porto e Sporting continuam na dianteira, tendo-se afastado mais do Benfica, que cedeu pontos em Braga e vendo agora a sua recuperação cada vez mais difícil.

O jogo da Pedreira foi o mais importante de todos, e também o mais competitivo.

Não era difícil prever que o empate poderia ser o desfecho mais provável, dentro de uma lógica assente naquilo que se tinha visto realizar pelas duas equipas, minhota e lisboeta, nos tempos mais recentes.

E não foi um embate pacífico.

Mais Braga na primeira parte, com uma exibição contundente perante um adversário pouco reactivo, melhor Benfica no segundo tempo, encostando os bracarenses às cordas, ainda que sem deixar à vista a clara possibilidade de chegar ao fim à frente do marcador.

E depois, como vem sendo de bom tom no futebol luso, tivemos também as várias polémicas que se estabeleceram durante o desafio e se têm projectado após a sua realização, mas que pouco ou nada vêm adiantar, dado que o resultado está fixado e não sofre alteração.

Com o Sporting e o FCPorto a somarem mais uma vitória cada, e o empate dos encarnados na capital do Minho, o afastamento de ambos na classificação ficou, por agora, mais evidente.

Os dragões atingiram a bonita soma de 46 pontos, enquanto os leões chegaram aos 41.

Ou seja, à frente do Benfica estão agora com dez e cinco pontos de avanço, respectivamente, o que, dadas as circunstâncias, começam já a ser números a ter em conta.

Claro que, dado estarem por cumprir 18 jornadas, a recuperação das águias é possível, mas, contudo, algo difícil, sobretudo dada a forma com o duo da dianteira se tem comportado na competição.