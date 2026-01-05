Ainda mais azul

Com a realização da derradeira jornada da primeira volta do campeonato, o Futebol Clube do Porto ficou em situação ainda mais confortável, tendo em vista a possibilidade de vir a tornar-se campeão nacional. É verdade que faltam ainda 17 jornadas para se chegar ao fim e, por isso, com hipóteses de acontecerem muitas surpresas mas, pelo que nos foi dado ver até agora, os indicadores apontam para que os portistas consigam guardar a preciosa vantagem de que usufruem neste momento. A jornada começou com um empate dos leões em Barcelos, onde mora uma das equipas mais sensacionais deste campeonato, mas depois de ter disposto da possibilidade de regressar a Lisboa com os três pontos do jogo, desperdiçados nos instantes finais do desafio com o Gil Vicente. Em momento difícil, sobretudo devido a lesões e ausências, os leões olham para o futuro antevendo novos problemas, dado que o calendário não parecer oferecerem-lhes situações fáceis, havendo até, para o treinador Rui Borges, problemas de vária ordem para organizar as equipas que dentro de breve tempo vão estar em acção, já a partir de amanhã, em embate da Taça da Liga, onde vai ter pela frente o sempre voluntarioso Vitória de Guimarães. Mesmo sem ter sido capaz de produzir uma exibição de qualidade, o Benfica desembaraçou-se do Estoril Praia na Amoreira, continuando assim a alimentar a esperança de que ainda vai ser possível ultrapassar a estranha e difícil posição em que se encontra. O jogo da próxima quarta-feira, em Leiria, onde terá como adversário o Sporting de Braga, na Taça da Liga, é mais um teste complicado para José Mourinho e seus comandados o qual, por isso, suscita enorme expectativa. O Futebol Clube do Porto, não obstante a actuação frouxa que produziu no estádio do Santa Clara, somou mais três pontos na caminhada vitoriosa que vem percorrendo numa competição na qual dispõe de confortável vantagem sobre o Sporting, (sete pontos), e Benfica (10 pontos). A vitória escassa, no campo açoriano, deixou também à vista algum cansaço da equipa de Fariolli, que poderá ser atenuado nos dias que se seguem, durante os quais os dragões verão reduzida a sua actividade em relação à concorrência. Veremos que realidades é que o novo ano nos trará.