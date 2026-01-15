As surpresas da Taça de Portugal

Antes do FCPorto-Benfica, parece oportuno destacar as curiosidades que nos têm sido oferecidas até aqui na actual edição da Taça de Portugal.

E isto, sobretudo, porque nas meias-finais têm já assento garantido três equipas, das quais são de destacar, a Associação Desportiva de Fafe e o Sport Clube União Torreense, de escalões distantes da principal divisão do futebol português.

E, importante, é o destaque que merece a qualificação alcançada ontem pelos fafenses, eliminando o seu vizinho Sporting de Braga nos quartos-de-final, vencendo por 2-1 um desafio que fica para a história desta agremiação minhota.

Entretanto, falta apurar a quarta equipa que irá tomar parte nas meias-finais, e que sairá da dupla Sporting-AFS, das Aves, o que acontecerá nos primeiros dias de Fevereiro, através de um jogo a disputar em Alvalade.

Era o jogo do Dragão que arregimentava as grandes atenções do país desportivo na noite de ontem, no estádio portista.

E foram os dragões a conseguir sair em vantagem após terem vencido as águias pela magra vantagem de um golo.

Pode, no entanto, afirmar-se que face àquilo que se jogou no estádio nortenho, não escandalizaria o recurso ao desempate por grandes penalidades para se ficar a saber qual das duas equipas daria entrada nas meias-finais.

Foi um embate muito interessante e muito intenso, com duas equipas muito empenhadas em chegar à vantagem e, sobretudo, muito equilibrado.

O FCPorto terá, certamente, sido surpreendido pela forma como o conjunto de José Mourinho se apresentou a disputar todos os lances, com intensidade, e a procurar a baliza de Diogo Costa.

E, nos minutos finais, um golo desperdiçado escandalosamente por Pavlidis podia, a ser aproveitado, ter dado até outro rumo ao desfecho do jogo.

Não obstante tudo isto, continua sem mácula a época portista, com um percurso de vitórias que salta, sem discussão, para as primeiras páginas da história do grande clube nortenho.