O fim ainda está longe

Ultrapassada mais uma fase da Taça de Portugal, da qual sobrou o curioso apuramento de duas equipas de campeonatos secundários, Torreense e Fafe, voltamos à nossa prova maior, estando marcada para este fim de semana a primeira jornada da segunda volta, o que equivale por dizer que estamos a dezassete do termo da competição.

Da Taça de Portugal fica ainda o sorteio ontem realizado para as meias-finais, com mais dois clássicos à vista, ou seja, leões e dragões vão defrontar-se por duas vezes, enquanto uma das equipas de menor dimensão estará garantidamente na final do Jamor, a disputar no próximo mês de Maio.

Na I Liga, a jornada começa esta sexta-feira com o Sporting a receber, no seu estádio, o conjunto da Casa Pia.

Não obstante os problemas com que a formação comandada por Rui Borges continua a debater-se, o seu favoritismo parece claro, se bem que terá de contar com a qualidade dos casapianos e a resistência que habitualmente costumam oferecer aos mais fortes e qualificados opositores.

Por outro lado, Benfica e Porto terão igualmente de tomar as suas cautelas, dado terem pela frente compromissos de grau de dificuldade elevado, a que é inevitável associar o recente embate entre ambos a contar para a Taça de Portugal e o desgaste que poderá ter provocado em alguns jogadores dos dois clubes.

Enquanto o Benfica tem uma deslocação complicada a Vila do Conde para ali defrontar o Rio Ave, sempre capaz de surpreender mesmo nos momentos imprevistos.

Já o Futebol Clube do Porto poderá ter em Guimarães um obstáculo difícil de transpor por razões mais que evidentes.

Os “Fundadores” veem de uma notável conquista da Taça, com a força interior que a mesma estará a provocar, e que procurarão tudo fazer para conseguir aquilo que outros ainda não alcançaram, ou seja, vencer a categorizada equipa dos dragões.