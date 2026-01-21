O céu ficou verde em Alvalade

Não obstante o treinador do Paris Saint-Germain ter dito, no termo do desafio de ontem à noite, em Alvalade, que a sua equipa foi infinitamente superior ao Sporting, a verdade é que foi o campeão português a somar mais três pontos na Champions, e o seu tesoureiro a poder guardar mais 2,5 milhões de euros no cofre do clube lisboeta.

E a vitória leonina tem mais sabor sobretudo porque, antes do jogo, a grande maioria dos prognósticos até apontavam para uma vitória tranquila, e talvez folgada, do actual campeão da Europa.

Durante largos minutos foi essa a ideia que pairou, dada a superioridade dos parisienses, traduzida numa gigantesca posse de bola, mais de setenta por cento, sem, no entanto, terem conseguido criar momentos de grande pânico junto da baliza de Rui Silva que, aliás, realizou uma muito segura exibição, respondendo sempre com classe quando tinha por perto alguns dos credenciados jogadores do PSG.

Mas, uma equipa bem organizada defensivamente por Rui Borges, teve capacidade para anular as oportunidades adversárias, e, na segunda parte, ter balanceado o seu jogo mais para junto da baliza contrária, ao ponto de chegar aos dois golos e do sucesso final que coroou a sua ambição.

Neste “pormaior” assume especial destaque o avançado leonino Luiz Suarez, responsável por dois golos, e igualmente pela sua capacidade de luta, nunca dando descanso ao último reduto do actual campeão da Europa.

Com a vitória de ontem, o Sporting subiu ao sexto lugar, e fazendo um bom resultado na ronda final em Bilbau, poderá ter entrada direta nos oitavos-de-final da Liga dos Campeões, o que parecia impensável no dealbar da competição.

Entretanto, hoje, também para a Champions, o Benfica joga em Turim, onde o espera um adversário complicado, com nove pontos e, por isso, com necessidade de absoluta de ganhar aos lisboetas para poder seguir em frente.