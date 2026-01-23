Ribeiro Cristovão
Portugueses bem na Liga Europa

Enquanto os minhotos bateram o Nottingham Forest tendo, com essa vitória, ficado muito perto da qualificação direta, o empate dos portistas na Chéquia também lhes dá francas possibilidades de manter as mesmas ambições na competição.

Sporting de Braga e Futebol Clube do Porto ficaram ontem a um passo de continuar o excelente percurso que veem protagonizando na segunda mais importante competição da Uefa.

Bracarenses e portistas vão agora esperar pela derradeira jornada da Liga Europa, a realizar daqui por uma semana, com a convicção de para ambos estão escancaradas as portas dos oitavos-de-final, desde que não desperdicem a oportunidade que vão ter pela frente no desafio que falta cumprir.

E, enquanto isso não acontece, será importante não descurar igualmente o que que vai passar-se a nível interno, com a efetivação da segunda jornada da segunda volta do nosso Campeonato principal.

O Sporting é o primeiro a entrar em Acão, deslocando-se amanhã a Arouca para ali defrontar uma equipa que não deixará de tentar opor aos leões a mais dura resistência aproveitando-se, sobretudo, da circunstância de jogar no seu estádio, com o apoio dos seus adeptos.

É verdade que o campeão nacional venceu na primeira volta, em Alvalade, os arouquenses pela expressiva marca de 6-0, mas nem isso poderá servir à equipa lisboeta para não se empregar a fundo nesta deslocação difícil, ainda que tenha em conta o facto de o Arouca ser, neste momento, a segunda equipa com pior saldo negativo entre golos marcados e sofridos (-23).

Benfica e Porto jogam nos seus estádios, defrontando, respetivamente, o Estrela da Amadora e o Gil Vicente, prevendo-se que os seus adversários não deixarão de tentar ambos a melhor sorte.

O Benfica vai, por certo, aproveitar a circunstância de jogar no estádio da Luz, para apresentar o seu mais recente reforço, Rafa de seu nome, que regressa ao clube lisboeta dois anos após a sua saída para a Turquia, por entre reações muito contraditórias dos seus sócios e adeptos, marcadas por muitos aplausos, mas igualmente por largos protestos.

Os Dragões não vão ter pela frente um adversário fácil.

O Gil Vicente vem realizando um campeonato de grande qualidade, mantendo o quarto lugar na classificação geral, um ponto à frente do vizinho Sporting de Braga e, sobretudo, expondo ao público futebol de grande qualidade, que certamente vai desejar repetir no sempre complicado estádio do Dragão.

