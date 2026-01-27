Porto ainda e sempre na dianteira

A jornada 18 da primeira Liga chegou ao fim ontem à noite, no estádio do Dragão, com uma vitória tranquila dos dragões, após um jogo para o qual se anteviam maiores dificuldades para a formação portista, frente ao Gil Vicente, que perdeu o quarto lugar da tabela, sem ter conseguido confirmar a excelente carreira que vinha mantendo nas últimas semanas.

Ao contrário, a ronda teve início no sábado, com uma deslocação complicada para o Sporting, para o qual se previam dificuldades, também suscitadas pelo facto de ter vindo de uma jornada intensa da Liga dos Campeões Europeus, na qual derrotou de forma brilhante o PSG, actual campeão do velho continente.

E a verdade é que assistimos, em Arouca, a um final de jogo a rondar o dramático para os leões de Lisboa, que só conseguiram marcar o golo que lhes deu a vitória tangencial, no último lance do desafio, marcado, como já vendo habitual, por essa excelente confirmação que dá pelo nome de Luiz Suarez.

Com esta vitória arrancada a ferros, o Sporting conseguiu assim manter Benfica e FCPorto em estado de alerta, embora essa situação se tenha mantido vigente durante poucas horas.

O Benfica, no domingo, derrotou o Estrela da Amadora por um resultado substancial, mas o facto mais importante do jogo da Luz, era a expectativa suscitada pela mais do que provável apresentação da recente aquisição encarnada, o ex-Besitktas Rafa.

E, de facto, o tão ansiado reforço acabou entrar em jogo, nele se mantendo durante os derradeiros vinte minutos, durante os quais não teve possibilidade de colocar o foco na qualidade do futebol que sabe jogar. Daí que, a opinião faz sentido, talvez tenha sido demasiado inoportuna uma apresentação que não trouxe algo de novo.

Os sócios e adeptos benfiquistas ficam assim a aguardar uma próxima oportunidade.

A jornada chegou ao fim ontem, durante uma noite de intensa borrasca, com uma vitória da equipa de Fariolli, sem direito a qualquer contestação, por ter sido lógica e de acordo com aquilo que ambas as equipas produziram.

Aqueles que esperam que os dragões venham a perder pontos no campeonato que decorre, terão, assim, de ficar a aguardar por mais algumas semanas.