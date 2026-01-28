Se possível, acabar bem

Chega hoje ao fim a primeira fase, a fase de Grupos, da Liga dos Campeões Europeus.

E, no que toca às equipas que representam Portugal nessa importante competição, Sporting e Benfica, muita coisa pode ainda acontecer.

Os leões têm já assegurada, pelo menos, a passagem aos play-off, mercê dos 13 pontos conquistados até agora.

Esta noite jogam no País Basco para, em Bilbau, defrontarem o Athlétic, e o ideal seria conquistar três pontos, que lhes permitiriam acesso directo aos oitavos-de-final.

Ou seja, teriam a possibilidade de realizar menos dois jogos, o que, nesta altura da temporada, teria um significado muito especial, para benefício de menor desgaste dos seus jogadores, muito embora no plano financeiro se possa falar em algum desperdício.

Quanto ao Benfica a situação apresenta-se mais delicada.

Os comandados de José Mourinho terão de vencer, também esta noite, na Luz, o Real Madrid, ficando mesmo assim perante a contingência de não conseguirem permanecer na competição.

O Benfica tem, neste momento, somente seis pontos, que poderão não bastar para atingir os play-ff, isto é, prosseguir na Champions.

Vencendo logo à noite o Real Madrid, os benfiquistas subiriam para nove pontos, mas que, ainda assim, poderão vir a ser insuficientes.

É que à frente dos encarnados poderão ficar acima dos nove pontos outras cinco equipas, ou vir a ter melhor diferença de golos, o que poderá ser igualmente decisivo.

Vamos estar, por isso, perante uma jornada de grande expectativa e de fortes emoções, consoante os resultados que vierem a verificar-se.

Aguardemos confiantes de que algo de bom possa acontecer, também tendo em conta o ranking da Uefa.

Recordamos que Portugal ocupa, por agora, o sexto lugar a escassas 713 centésimas da Holanda. E trocando de lugar com os holandeses, a nossa participação nas competições de Uefa poderia tornar-se mais substantiva.