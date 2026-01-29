A inesperada noite perfeita

Todos sabíamos que Sporting e Benfica tudo iriam fazer para derrubar o muro espanhol.

Além de ser reconhecida a ancestral rivalidade entre os dois países, em muitos domínios, mas especialmente no futebol, estavam em causa diversas circunstâncias que não permitiam avançar para a jornada de peito aberto, e confiantes que as vitórias, em ambos os casos, estariam ao nosso alcance.

No entanto acabámos por estar perante uma noite mágica, com triunfos de leões e águias, a transmitirem sensações incríveis, não apenas porque derrotaram os seus adversários espanhóis mas, sobretudo, pela forma como chegaram ao espectacular sucesso que fez vibrar milhões de portugueses, espalhados por todo o mundo.

E a tudo isto poderá juntar-se a particularidade de tanto em San Mamés como no estádio da Luz terem acontecido golos nos instantes finais, os quais proporcionaram a permanência do Benfica na Champions e, no caso do Sporting, o acesso aos oitavos-de-final, com as vantagens daí advenientes.

O Benfica está assim no play-off, onde voltará ter tarefa complicada, pois no sorteio de amanhã ficará a saber se defronta, nessa fase, de novo o Real Madrid ou então o Inter de Milão, dois adversários de respeito, enquanto o Sporting poderá vir a ter como adversário o Benfica, caso o seu vizinho lisboeta consiga chegar aos oitavos de final da Liga dos Campeões.

É também oportuno salientar o facto de, após os resultados de ontem, o futebol português ter já conseguido superar a Holanda no ranking da UEFA, o que, a manter-se, proporcionará a presença directa de duas equipas na edição da Liga dos Campeões da temporada de 2027.

Por tudo isto, é justo falar da noite perfeita, tanto em Lisboa como em Bilbau, recebida, ao contrário, pelos espanhóis como derrotas super-vexatórias.