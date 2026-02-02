A Champions deixou marcas na Luz e em Alvalade

Já aqui foram oportunamente dissecadas as grandes actuações de Sporting e de Benfica na Liga dos Campeões Europeus, onde venceram ambos adversários espanhóis de respeito, Athletic de Bilbau e Real Madrid e, mercê disso mantendo as suas caminhadas na mais importante competição europeia de futebol.

Venceram ambos, e por força do grande mérito que tiveram frente a adversários que entraram nos dois jogos com aquele velho rótulo de favoritos, atribuído por razões fáceis de perceber.

Só que, as duas formações da capital portuguesa, produziram futebol bastante para justificar os resultados finais, incontestáveis em todos os quadrantes.

Ficou, porém, a convicção final no nosso mundo futebolístico de que o supremo esforço produzido em San Mamés e no Estádio da Luz acabaria por produzir estragos suficientes para poder influenciar o regresso de águias e leões ao nosso campeonato nacional.

E isso ficou à vista ontem à noite no estádio Alvalade e em Tondela, onde se apresentaram duas equipas de qualidade, que têm vindo a produzir exibições e resultados que lhes dão direito a permanecer na classificação geral sem grandes convulsões.

O Sporting começou por ser o primeiro a sentir dificuldades nos múltiplos problemas que os madeirenses do Nacional lhe colocaram, e a escassa vitória leonina só foi possível no minuto final do desafio por força de uma intervenção notável do seu goleador Luiz Suarez, como aliás já vem sendo habitual nos desafios mais recentes.

O Benfica, por sua vez, não foi capaz de chegar com sucesso às redes tondelenses, sempre muito bem defendidas por Bernardo Fontes, não obstante ter tentado de forma porfiada consegui-lo.

Só que os beirões resistiram até ao limite, nunca se renderam, e nem as entradas de Bruma e de Rafa provocaram qualquer alteração no andamento do desafio.

Agora ficamos à espera do FCPorto, que joga logo à noite a em Rio Maior, contra o Casa Pia, jogo para o qual parte como favorito.

Neste momento, os dragões mantêm sete pontos de avanço sobre o Sporting, mas aumentaram a sua vantagem sobre o Benfica para doze pontos, diferenças de muito difícil recuperação.

Os leões aumentaram para cinco pontos a diferença que os separam das águias.