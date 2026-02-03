A má sina europeia

Já ontem aqui dissemos que tanto Sporting como Benfica haviam reflectido, nesta jornada, as consequências de uma ronda europeia de grande esforço e susceptível de provocar enorme desgaste nas equipas participantes. Parece ter-se tornado uma regra de sempre, que se vê repetida dia após dia.

E se leões e águias parece terem sido vítimas desse desgaste sofrido frente ao Atlético de Bilbau e Real Madrid, respectivamente, parece aceitável que se possam levar a sério os mesmos princípios para o Futebol Clube do Porto, que na quinta-feira jogara para a Liga Europa, e que ontem à noite, em Rio Maior, claudicou perante o Casa Pia, quando estava instalada a ideia de que o Casa Pia não conseguiria resistir à maior capacidade dos Dragões.

Portanto, o que aconteceu aos portistas não oferece quaisquer dúvidas quanto ao desfecho do jogo.

A equipa comandada por Francesco Farioli, que ainda não havia perdido no campeonato que decorre, apresentando-se ontem de forma diversa, denunciando alguma falta de ligação em consequência das alterações introduzidas na equipa, acabou por não ter razões para apresentar justificações razoáveis no sentido de contestar o desfecho do desafio.

Com este inesperado resultado dos portistas, o campeonato ganha assim nova animação, sobretudo e também porque na próxima segunda-feira termos o clássico FCPorto-Sporting, que pode tornar-se ainda mais decisivo, no que toca às contas finais da competição.

Os leões viram, agora, reduzida a diferença para os dragões para quatro pontos, enquanto o Benfica, ainda distante, reduziu para nove pontos essa desvantagem que, mesmo podendo ser considerada anulada, é ainda muito substancial para poder imaginar-se a hipótese de chegar ao primeiro lugar da classificação.

Há muitos jogos para disputar, catorze jornadas ao todo, a expectativa aumentou, e os próximos jogos vão dizer-nos se há razões para pensar ainda é possível uma reviravolta nos catorze jogos que temos pela frente.