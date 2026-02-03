Ribeiro Cristovão
Opinião de Ribeiro Cristovão
A+ / A-

A má sina europeia

03 fev, 2026 • Opinião de Ribeiro Cristovão


Com este inesperado resultado dos portistas, o campeonato ganha assim nova animação.

Já ontem aqui dissemos que tanto Sporting como Benfica haviam reflectido, nesta jornada, as consequências de uma ronda europeia de grande esforço e susceptível de provocar enorme desgaste nas equipas participantes. Parece ter-se tornado uma regra de sempre, que se vê repetida dia após dia.

E se leões e águias parece terem sido vítimas desse desgaste sofrido frente ao Atlético de Bilbau e Real Madrid, respectivamente, parece aceitável que se possam levar a sério os mesmos princípios para o Futebol Clube do Porto, que na quinta-feira jogara para a Liga Europa, e que ontem à noite, em Rio Maior, claudicou perante o Casa Pia, quando estava instalada a ideia de que o Casa Pia não conseguiria resistir à maior capacidade dos Dragões.

Portanto, o que aconteceu aos portistas não oferece quaisquer dúvidas quanto ao desfecho do jogo.

A equipa comandada por Francesco Farioli, que ainda não havia perdido no campeonato que decorre, apresentando-se ontem de forma diversa, denunciando alguma falta de ligação em consequência das alterações introduzidas na equipa, acabou por não ter razões para apresentar justificações razoáveis no sentido de contestar o desfecho do desafio.

Com este inesperado resultado dos portistas, o campeonato ganha assim nova animação, sobretudo e também porque na próxima segunda-feira termos o clássico FCPorto-Sporting, que pode tornar-se ainda mais decisivo, no que toca às contas finais da competição.

Os leões viram, agora, reduzida a diferença para os dragões para quatro pontos, enquanto o Benfica, ainda distante, reduziu para nove pontos essa desvantagem que, mesmo podendo ser considerada anulada, é ainda muito substancial para poder imaginar-se a hipótese de chegar ao primeiro lugar da classificação.

Há muitos jogos para disputar, catorze jornadas ao todo, a expectativa aumentou, e os próximos jogos vão dizer-nos se há razões para pensar ainda é possível uma reviravolta nos catorze jogos que temos pela frente.

Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Artigos AnterioresRibeiro Cristovão

Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.