Hoje volta a Taça

Mesmo com o mau tempo que tem afetado todo o país, o estádio José Alvalade aguarda hoje o desafio entre o Sporting Clube de Portugal e o AVS, a contar para os quartos de final da Taça de Portugal, tendo ontem, para as meias finais, uma fase na qual entraram já Fafe e Torriense que, empatados a um golo, voltam agora a jogar, para a segunda mão, desta vez na cidade de Torres Vedras, mas apenas no próximo mês de Abril.

Para o jogo entre leões e avenses a previsão aponta para uma vitória tranquila da equipa lisboeta, sendo também previsível que Rui Borges faça descansar alguns jogadores habitualmente titulares, como precaução para o embate muito difícil da próxima segunda-feira, em que teremos o clássico com o FC Porto a receber o Sporting, um jogo que passou a despertar ainda maior expectativa, depois de os Dragões terem sido derrotados em Rio Maior, frente ao sempre imprevisível Casa Pia.

O mau tempo que se tem feito sentir em todo o país vai certamente continuar, e não deixará de contribuir para dois fatores importantes: desde logo, a escassa presença de público para assistir à partida devido ao mau tempo e, depois, a dificuldade das equipas em poderem proporcionar um espetáculo de grande qualidade.

Importante é sobretudo o facto de o vencedor do desafio de hoje em Alvalade ter de defrontar na eliminatória a seguir o Futebol Clube do Porto, no primeiro jogo das meias finais, em duas mãos, da segunda mais importante competição do calendário nacional, a Taça de Portugal.

Entretanto, soam ainda os ecos da primeira derrota do Futebol Clube do Porto no campeonato que decorre, e o alarme que tem provocado no seio da família nortenha.

Tratou-se de um resultado que não estava nem nas mais pessimistas previsões, mas que se justificou face àquilo que aconteceu no (maltratado) estádio da cidade de Rio Maior, e que deixou à vista algumas debilidades na equipa até aqui invicta na actual temporada.

Ver-se-á que consequências poderá ter trazido para o embate da segunda-feira próxima entre dragões e leões, com o Benfica também atento, e certamente mais optimista em função daquilo que se registou na última jornada.