Não havia necessidade

Foi um Sporting que entrou em campo certamente a pensar que defrontar o Aves seriam favas contadas e, para isso, apenas bastaria deixar correr o tempo para poder construir um resultado tranquilo frente a uma equipa que, na primeira divisão, em vinte desafios apenas conta cinco pontos conquistados.

Outros pensamentos deveriam ter sido mais prioritários na formação leonina, o primeiro dos quais, vai concretizar-se já na próxima segunda-feira, altura em que os leões irão jogar, no Dragão um desafio crucial, quiçá decisivo, no actual campeonato.

O ritmo de treino com que a equipa leonina iniciou o jogo com os avenses também deixava perceber isso, juntando a tudo o contributo de Rui Borges ao fazer iniciar o desafio com uma equipa bem diferente da habitual utilizada quando as circunstâncias deixam antever maiores dificuldades.

Além disso, ter-se adiantado no marcador, e partir daí para sossegar ainda mais os espíritos, atirou a equipa escolhida para uma espécie de sonolência que em nada ajudou ao que aconteceu a seguir.

E, depois, o Aves, através de duas grandes penalidades, conseguiu agigantar-se e chegar ao empate, que guardou ciosamente até quase ao expirar do prolongamento, e que só viu anulado por uma jogada soberba de Geny Catamo, quando faltavam somente três minutos para chegar ao sortilégio dos penálties.

Agora, apesar dos quatro dias de descanso até à noite do Dragão, os leões ficaram com bons motivos para pensar, mais uma vez, que os jogos só se ganham quando se está em vantagem, e quando o chefe do desafio, o árbitro, apita pela última vez.

Havia necessidade de tudo aquilo que se viu em Alvalade, perante uma equipa que, na liga principal, em vinte jogos não ganhou um sequer, conta cinco empates, e por isso soma também apenas cinco pontos, com um total de catorze escassos golos marcados e cinquenta e um sofridos, portanto com um saldo negativo, nesse domínio, de 37 golos?

Claro que não! Mas é por acontecerem, por vezes, casos como o de ontem à noite, em Alvalade, que o futebol suscita paixões enormes em cada canto onde se pratica.