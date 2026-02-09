Hoje à noite no Dragão se verá

Era importante o jogo de ontem, no estádio da Luz, pelas consequências que o seu desfecho poderia acarretar, mas, em boa verdade, era e é para a próxima noite que estão viradas todas as atenções, quando, no Dragão, se defrontarem Porto e Sporting num jogo que pode vir a tornar-se determinante no que ainda falta cumprir neste campeonato.

Como era de esperar, o Benfica venceu o Alverca no seu próprio estádio, não obstante o susto que ainda chegou a assolar os seus prosélitos até aos 86 minutos, tempo em que os ribatejanos aguentaram o ímpeto benfiquista, deixando à vista a possibilidade de o desafio terminar empatado.

O resultado é justo, já que foi a equipa comandada por José Mourinho a que melhor e mais atacante futebol produziu. Fica, porém, como realce, o atrevimento dos ribatejanos, que se bateram sempre, mesmo reconhecendo estar perante um adversário de superior qualidade.

E era, e é, para esta segunda-feira que as atenções estão todas viradas, não apenas porque se trata de um clássico, sempre aguardado com interesse mas, neste caso, devido às implicações que o resultado final pode vir a acrescentar.

É verdade que os dragões ocupam a liderança da classificação, mas também não é menos certo que o pouco fulgurante brilho conseguido nos últimos jogos pela equipa comandada por Francesco Farioli, abre algumas possibilidades de o Sporting conseguir pontuar no Dragão, sobretudo por ser esta uma das equipas que está revelar mais qualidade no nosso actual xadrez.

Veremos até que ponto vai ser possível aos leões de Lisboa alimentar esta expectativa, também com a ajuda da equipa de arbitragem, à qual se fica a desejar o melhor e mais isento desempenho.